Vídeo: unboxing e hands-on dos AirPods 4 — e uma discussão sobre os AirPods Max!

Taí uma linha de produtos da Apple que dá gosto de ver! Com exceção dos AirPods Max — e você precisa ver o vídeo para entender do que estamos falando —, os fones de ouvido da Maçã são muito elogiados pelo que oferecerem. E, agora, a empresa aproximou ainda mais o modelo “comum” do Pro, oferecendo basicamente os mesmos recursos.

Publicidade

Mas será que o Cancelamento Ativo de Ruído dos AirPods 4, por exemplo, é o mesmo que o dos AirPods Pro 2? E o Modo Ambiente? E a qualidade sonora? E o encaixe, cai da orelha ou fica firme? E os microfones, são bons?

Simbora:

A nossa ideia foi passar basicamente por tudo isso nesse unboxing/hands-on dos AirPods 4 — e, de alguma forma, ajudar você a tomar uma decisão, se estiver na dúvida se vale ou não investir nesses novos fones.

Publicidade

Quem aí pretende testá-los?!