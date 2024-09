Como usar negrito, itálico, tachado ou riscado no app Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Mensagens (Messages) do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15 ganhou novos recursos que permitem deixar as suas conversas ainda mais diferentes usando as ferramentas de formatação.

Com isso, é possível enviar mensagens em negrito, itálico, tachado ou riscado. Veja como fazer isso nas suas conversas no iPhone, iPad e no Mac! 💬

Lembre-se de que elas só podem ser usadas em mensagens do tipo iMessage, apenas.

Como usar as ferramentas de formatação de mensagens pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, selecione a conversa desejada e comece a escrever na barra de textos.

Depois, toque no botão estilizado “A” acima do teclado e escolha uma opção entre negrito (representado por um “B”), itálico (representado por um “I”), tachado (representado pelo “U”) ou riscado (no “S”).

Opcionalmente, selecione todo o texto desejado e vá até “Efeitos de Texto”.

Para finalizar, envie a mensagem normalmente.

Como usar as ferramentas de formatação de mensagens pelo Mac

Com o texto escrito dentro de uma conversa, selecione-o, clique com o botão direito do mouse e escolha entre os botões “B”, “I”, “U” ou “S”.

Se preferir, vá até “Formatar”, na barra de menus, para ver e selecionar as opções.