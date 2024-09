Tech Mix: 3 fotos do lançamento do iPhone 16, 5 coisas para fazer ao comprar um iPhone e 20 dicas para criadores de conteúdo tech

Semana de lançamento de novos produtos, ou apenas novas cores, é uma época de celebração para a Apple — quando tudo muda, até as lojas ganham um novo visual e, com sorte, uma visita do CEO. Honestamente, eu ficaria parado olhando para o Tim Cook hipnotizado. ”Bebê Rena” vibes.

Publicidade

Hoje trouxe três fotos que me impactaram de alguma forma, seis dicas para você que comprou um novo iPhone e dicas para você que tem, ou está começando, um perfil de dicas ou conteúdo tech.

3 fotos do lançamento do iPhone 16

Como fotógrafo, sempre tento ver essas fotos além de um simples take. Viso encontrar um conceito, uma reflexão e interpretação, o que a empresa quer passar, o que representa para o mundo da tecnologia.

São minhas interpretações que, talvez, não são intencionais, mas é o que lhes convido a enxergar.

Publicidade

Vamos aos registros?

Divulgação/Apple

Essa foto capta mais do que um simples evento de lançamento; ela simboliza a conexão entre a Apple e a sua comunidade, tanto interna quanto externa. Cook, no centro da imagem, abrindo as portas da icônica Apple Fifth Avenue, em Nova York, representa um gesto simbólico de boas-vindas ao futuro que a empresa está oferecendo. O sorriso e a empolgação da equipe refletem a ideia de que a Apple é mais do que produtos; é uma cultura, uma família que celebra as suas conquistas coletivamente.

O vidro transparente e imponente da loja, com o logo brilhante no topo, simboliza a filosofia da Apple de transparência, inovação e abertura. As portas se abrindo sugerem não apenas a entrada para uma loja, mas uma passagem para um mundo de possibilidades tecnológicas que transformam o cotidiano das pessoas. A presença diversa da equipe, com pessoas de diferentes origens, destaca o compromisso da empresa com a inclusão e a celebração das diferenças, reforçando que a tecnologia é para todos.

Publicidade

A mensagem é clara: a Apple não está apenas lançando um produto, mas convidando o mundo a participar de uma experiência coletiva na qual cada lançamento é uma celebração do potencial humano de criar, inovar e conectar. É um lembrete de que, por trás de cada dispositivo, há uma equipe apaixonada e uma comunidade global que compartilha desse entusiasmo pelo futuro.

Divulgação/Apple

Uma representação poderosa da relação emocional entre tecnologia e família. O menino segurando a sacola da Apple com um sorriso tímido e o beijo afetuoso da mãe capturam a ideia de que os produtos da Apple não são apenas gadgets, mas parte das experiências pessoais e dos momentos significativos da vida das pessoas.

O abraço e o gesto carinhoso da mãe mostram que a tecnologia da Apple transcende o aspecto comercial, conectando-se ao emocional e familiar. É como se o produto não fosse apenas um presente material, mas uma extensão do carinho e do amor que se compartilha nas famílias.

Publicidade

Essa cena reforça que a tecnologia, quando usada com propósito, pode criar momentos de alegria e conexão, algo que a Apple tenta trazer em cada lançamento.

Divulgação/Apple

Aqui o registro encapsula o momento decisivo da escolha e da comparação entre dois produtos da Apple, representando a eterna busca do consumidor pelo que há de mais avançado e pessoalmente satisfatório na tecnologia. Também interpreto a indecisão da pessoa ao ver aparelhos que têm recursos excelentes, e que ambos serviriam para qualquer consumidor comum.

A diferença também retrata que a empresa oferece opções desde para o usuário mais casual até o mais exigente. Comunica uma mensagem de personalização e adaptação, na qual cada pessoa pode escolher o dispositivo que melhor se encaixa no seu estilo de vida e necessidades.

Você pode conferir todas as imagens no nosso perfil no Instagram.

6 coisas para se fazer ao comprar um iPhone

Agora, se você comprou um novo iPhone, seja zerado ou usado, independente do modelo, veja a seguir algumas dicas básicas (opcionais, é claro) para você configurar o seu novo dispositivo.

Senha da Conta Apple

Essa é a única dica que não é opcional. Saber a senha da sua Conta Apple (antes, ID Apple) é essencial, algo básico para o funcionamento de todos os seus dispositivos da Apple.

Se você faz uma restauração/troca de aparelho, e não lembra a senha, diga “Olá” ao seu novo peso de papel mais caro que você já teve. É impossível usar um aparelho restaurado seu saber a senha. Com ressalvas, é claro, a Apple pode lhe ajudar com a posse da nota fiscal, mas isso é outra história. Basicamente, anote a sua senha em algum lugar fora do seu iPhone. Simples assim.

Ativar a Proteção de Dispositivo Roubado

Uma camada de segurança é adicionada quando você está longe de locais conhecidos, como sua casa ou seu trabalho. Com essa proteção ativada, alguns recursos exigem ações extras, como mostrar seu rosto para acessar senhas e cartões de crédito, ou adicionar um atraso de segurança de uma hora para alterar a senha da sua Conta Apple.

Para ativar abra o app Ajustes, toque em “Face ID e Código”, digite a sua senha e desça até “Proteção de Dispositivo Roubado”.

Confira os melhores aplicativos na App Store

Um hábito que tenho há vários anos é: quase todos os dias abro a App Store para ver a sessão Hoje e atualizar os aplicativos. Eventualmente, passo pelas partes dedicadas para apps e jogos, e vejo o que está sendo mais baixado no momento.

Se você não tem tanta curiosidade, veja ao menos uma vez os mais baixados (gratuitos e pagos). É sempre bom descobrir novos aplicativos para aproveitar ao máximo o seu novo aparelho.

Aplicativos Dicas e Suporte da Apple

Se você é novo no iPhone, abra o app Dicas, que já vem pré-instalado, e veja todas as categorias para aprender algo novo. Nele, você descobre até novidades do novo sistema (neste caso, o iOS 18).

Já o Suporte da Apple é mais profundo e serve para resolver qualquer problema que você esteja passando, com dicas e artigos de referências. Basta digitar a sua situação e algumas sugestões aparecerão. Se nada for resolvido, você pode conversar com um especialista por chat ou em uma ligação.

Configurar cartões no Apple Pay

Cartão de crédito, habilitação de motorista, carteirinha do plano de saúde, ingressos, reserva de hotel, vale-alimentação, cartão de embarque… hoje saio apenas com o celular. Tudo bem, tem a chave do carro porque a modernidade não chegou ao meu bolso, ainda.

Comece adicionando o seu cartão de crédito, basta abrir o app Carteira (Wallet), tocar no sinal de “+” e seguir as instruções.

Bônus

O Fernando Godinho fez em seu canal no YouTube um vídeo de 1 hora com uma lista das 50 primeiras coisas a fazer no seu novo iPhone. A lista é basicamente uma forma extrema de economizar bateria.

Comentário a parte, eu sou contra tudo que começa com “Desative…” porque acho que tirar tantas funções do aparelho perde o sentido de chamá-lo de smartphone — melhor comprar um pager. Mas deixo abaixo o vídeo porque nem todo mundo usa todas as funções, e existem outras dicas interessantes também.

20 dicas para criadores de conteúdo tech

No marketing para redes sociais, aprende-se quão importante é criar uma conexão com a sua audiência. Fazê-la se sentir próxima e conectada não só com você, mas com seu conteúdo, é um dos primeiros passos.

Aqui estou pensando em você que cria conteúdo para um público que curte tecnologia, ainda que você esteja em um ambiente Apple, é perfeitamente possível que isso se encaixe para outras plataformas também.

Abaixo, 20 perguntas para você fazer para o seu público, mesmo que não seja diretamente em uma caixinha de perguntas ou enquete, mas que seja algo para você pensar ao criar o conteúdo em si. Pense também que cada resposta é um tópico entregue prontinho para o seu uso.

Qual sistema operacional você utiliza no seu smartphone: iOS ou Android? Qual é o seu aplicativo favorito do momento? Que tipo de conteúdo você gostaria de ver mais no meu perfil? Qual foi a sua primeira experiência com tecnologia que você se lembra? Você prefere reviews detalhados ou dicas rápidas sobre aplicativos e produtos? Quais são as suas maiores dúvidas sobre a utilização de smartphones? Você acompanha as últimas notícias do mundo da tecnologia? Se sim, onde costuma se informar? Qual é o seu gadget ou acessório tecnológico favorito e por quê? Que recursos você mais valoriza em um smartphone: desempenho, câmera, autonomia de bateria, etc.? Com que frequência você costuma trocar de smartphone? Qual foi a sua experiência mais frustrante com tecnologia? Você costuma utilizar assistentes de voz, como a Siri ou o Google Assistente, no seu dia a dia? Você costuma personalizar a aparência do seu smartphone com temas ou papéis de parede? Qual foi o último aplicativo que você baixou e por que ele chamou a sua atenção? Você costuma participar de testes beta de aplicativos ou sistemas operacionais? Você utiliza dispositivos inteligentes para automação residencial? Se sim, quais? Você já teve alguma experiência negativa ao atualizar o sistema operacional do seu dispositivo? Qual é o aplicativo que você mais utiliza para gerenciar as suas tarefas diárias ou a sua produtividade? Você costuma fazer compras de produtos tecnológicos online ou prefere lojas físicas? Qual foi a última inovação tecnológica que realmente lhe surpreendeu?

Um abraço, e até a próxima Tech Mix!