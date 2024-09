Apple Intelligence exigirá pelo menos 4GB de armazenamento no iPhone

Quando for disponibilizada com o iOS 18.1 (além de também no iPadOS 18.1 e no macOS Sequoia 15.1), a Apple Intelligence vai precisar que o usuário possua uma quantidade de armazenamento disponível no iPhone.

Isso porque, de acordo com um documento da Apple incluído na quinta beta do iOS 18.1, a tecnologia exigirá pelo menos 4GB de armazenamento disponível — isso além do armazenamento necessário para instalar a atualização do sistema em si.

A Apple Intelligence está disponível no iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, todos os modelos do iPhone 16 e modelos de iPad e Mac com M1 e posteriores. Os dispositivos iPhone precisam de 4GB de armazenamento*.

Como notado pelo 9to5Mac, apenas iPhones são mencionados no trecho — o que talvez indique requisitos diferente para iPads e Macs. Além disso, a nota de rodapé referente ao asterisco aponta, ainda, que os requisitos de armazenamento “aumentarão à medida que mais recursos forem lançados”.

Ainda não há detalhes de quanto armazenamento a Apple Intelligence precisará na sua forma completa, porém podemos imaginar a situação não será favorável para os usuários de dispositivos com as menores capacidades.

