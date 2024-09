Benchmark indica que o A18 Pro é o chip mais rápido para smartphones

Após supostos benchmarks dos chips A18 e A18 Pro compararem os ganhos em performance dos novos chips com o de iPhones anteriores, pontuações vistas pelo canal Geekerwan recentemente compararam os novos SoCs aos seus concorrentes — bem como aos demais processadores da Apple.

O A18 Pro (225,8 pontos), em particular, é chip para dispositivo móvel mais rápido disponível atualmente, ficando atrás dos processadores M2 (241 pontos) e M4 (360,3 pontos) e ultrapassando o M1 (212,7 pontos). Apesar de apresentar o mesmo cluster e velocidades de clock do A18 (223,3 pontos), o A18 Pro superou-o em benchmarks de CPU .

Com base no desempenho do MediaTek Dimensity 9300, os testes demonstram claramente a superioridade do A18 Pro. Mesmo comparado ao Snapdragon X Elite, um chip também voltado para tarefas de inteligência artificial e de alto desempenho, o A18 Pro mantém sua posição.

A vantagem do A18 Pro sobre o A18 provavelmente pode ser atribuída a uma combinação de fatores, incluindo um design térmico mais eficiente e otimizações gerais.

