Durabilidade dos iPhones 16 Pro é superior à dos 15 Pro, mostram testes

Os iPhones 16 chegaram ao mercado há apenas alguns dias, mas já passaram por uma bateria de testes, entre eles um de quedas, e outro de vídeos e fotos. Todos eles, inclusive, atestam as melhorias mencionadas pela Apple para essa geração.

Agora, contudo, foi a vez de o famoso YouTuber Zack Nelson, conhecido pelo canal JerryRigEverything, realizar uma série de testes de durabilidade e resistência no dispositivo mais caro da linha, o iPhone 16 Pro Max.

Durante o teste de resistência à dobra — no qual o dispositivo é pressionado de ambos os lados para verificar sua capacidade de resistir a forças extremas —, o aparelho se mostrou bastante resistente, quase não apresentando qualquer torção.

Isso mostra uma melhoria em relação ao iPhone 15 Pro Max — que se quebrou nos testes anteriores — graças a mudanças internas, como a placa lógica mais espessa e a cobertura de metal na bateria, feitas para reforçar a estrutura do novo modelo.

A estrutura de titânio, apesar de suscetível a riscos, reforça a durabilidade do dispositivo. Enquanto isso, no teste de calor, a tela OLED resistiu à chama sem danos permanentes, evidenciando a resistência melhorada em comparação ao modelo do ano anterior.

Já a tela do iPhone 16 Pro Max é equipada com um novo tipo de Ceramic Shield, que a Apple afirma ser 50% mais resistente que o da geração anterior, oferecendo maior proteção contra quedas e arranhões.

Durante os testes realizados por Nelson, a tela apresentou arranhões quando submetida a objetos de dureza nível 6 na escala de Mohs, com riscos mais profundos aparecendo no nível 7.

Apesar disso, o nível de proteção da tela ainda é comparável, e até competitivo, em relação às telas de outros smartphones premium, demonstrando que o novo Ceramic Shield realmente proporciona uma camada extra de resistência.

Controle da Câmera também teve resistência posta à prova

Por fim, uma das principais novidades não apenas do iPhone 16 Pro Max, como de toda a linha, é o novo botão de Controle da Câmera. Mesclando uma superfície sensível ao toque com sensores capacitados, a Apple diz que ele é revestido com safira.

No teste de riscos, o botão do iPhone 16 Pro Max começou a mostrar arranhões quando submetido a materiais de dureza nível 5 na escala de Mohs — um tanto quanto incomum para a safira, que normalmente só seria arranhada por materiais de nível 8 ou 9, indicando que o botão do iPhone 16 Pro Max não é feito de safira de alta pureza, o que não chega a ser uma total surpresa.

Para confirmar isso, Nelson usou um detector de gemas, um dispositivo que identifica a presença e a qualidade de pedras preciosas. O teste revelou que o botão contém apenas uma pequena quantidade de safira, e não o material puro. A Apple, é claro, deve usar uma mistura de safira com outros componentes.

