Google tira sarro da Apple por adoção “tardia” do RCS

A Google há tempos tem uma campanha publicitária, em tom humorístico, sempre brincando com recursos e novidades do iPhones. Mais recentemente, a gigante de Mountain View lançou um novo episódio no qual tirou sarro da Apple após aderir “tardiamente” ao padrão RCS .

No novo vídeo, o iPhone fala para o Pixel que finalmente integrou o sistema RCS e que agora podem trocar fotos e GIFs de gatos com qualquer smartphone do mundo, com isso, o comercial se encerra com os dois aparelhos trocando palavras aleatórias.

Agora que a Apple está começando a #GetTheMessage, o relacionamento entre Pixel e iPhone nunca foi tão forte. Aqui está uma nova era de mensagens de texto.

Nos últimos meses, o Google lançou diversos outros comerciais da campanha tratando de situações específicas. Você pode conferi-los abaixo.

#BestPhonesForever: Pen Pal

Pixel e Gemini ajudam o iPhone a superar o bloqueio de escritor.

#BestPhonesForever: The Break Up

Um smartphone desenvolvido para a era Gemini chega em 13 de agosto. Ele pode fazer muito — até mesmo deixar seu telefone antigo cair facilmente.

#BestPhonesForever: Pass the Baton

Pixel lembra ao iPhone que não existe “i” na equipe.

#BestPhonesForever: Summer Magic

O evento de lançamento do Pixel tira o ar dos planos de verão do iPhone.

#BestPhonesForever: Family Dynamics

O Audio Magic Eraser do Pixel ajuda a trazer paz e tranquilidade ao jantar em família do iPhone.

Convenhamos que os comerciais são até engraçadinhos, não acham? 😛

