iFixit detalha novo mecanismo para remover a bateria do iPhone 16

A iFixit liberou recentemente seu tradicional processo de desmonte, desta vez dos iPhones 16, modelos mais recentes dos smartphones da Maçã, anunciados no início deste mês. De acordo com a empresa, um novo mecanismo para a remoção da bateria é o grande destaque do teardown dos novos aparelhos, que estão consideravelmente mais reparáveis que as gerações anteriores.

O mecanismo em questão é uma espécie de adesivo que passa a substituir a cola tradicional utilizada pela Maçã para aderir o componente ao chassi. Projetado para segurar a bateria, ele pode ser facilmente liberado com a aplicação de uma corrente elétrica de até 30W — o que elimina o processo complexo e mais suscetível a falhas ainda presente nos modelos Pro.

Demonstrando como se dá o processo de desmonte, o pessoal da firma conseguiu liberar a bateria em apenas 5 segundos aplicando uma corrente elétrica de 20W. Segundo a Apple, uma simples bateria caseira de 9W com dois cabos é suficiente para realizar esse trabalho, mas a iFixit destacou que o próprio padrão USB-C é suficiente para fornecer a energia necessária.

Outro ponto positivo destacado pela firma é exclusivo para o iPhone 16 Pro: a presença de um revestimento rígido em aço em vez de um revestimento macio. Como os modelos Pro não contam com o novo mecanismo envolvendo o adesivo, ficará mais difícil perfurar a bateria com alguma ferramenta (um chamariz para incêndios) durante o processo de troca.

Tanto o iPhone 16 Pro quanto o iPhone 16 Pro Max também ganharam uma inovação que estreou no iPhone 14 básico: a possibilidade de se desmontar o aparelho pela parte frontal ou traseira — o que elimina a necessidade de remover componentes como a tela OLED em reparos mais simples e que necessitam apenas da manipulação de determinadas peças.

Por fim, a iFixit também falou sobre o Controle da Câmera, confirmando que, de fato, trata-se de um botão físico. Segundo a firma, ele conta com seu próprio circuito integrado e (infelizmente, para fins de reparabilidade) parece ser soldado a laser na moldura do aparelho — o que significa que ele deverá ser trocada por completo caso dê algum defeito.

Com base nas melhorias destacadas, a iFixit concedeu ao iPhone 16 uma nota de 7 pontos (de 10) de reparabilidade — o que é um aumento considerável em relação à nota 4 que foi atribuída aos quatro modelos do iPhone 15, no ano passado.

