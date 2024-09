iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1 ganham quintas betas; watchOS 11.1, tvOS 18.1 e visionOS 2.1 chegam às segundas

A Apple acaba de liberar para desenvolvedores as quintas betas do iOS 18.1 (compilação 22B5054e ), do iPadOS 18.1 (idem) e do macOS Sequoia 15.1 ( 24B5055e ). Ela também lançou as segundas betas do watchOS 11.1 (compilação 22R5554e ), do tvOS 18.1 ( 22J5552d ) e do visionOS 2.1 ( 22N5553d ).

Essas versões, como já informamos, trarão os primeiros recursos da Apple Intelligence (nos sistemas compatíveis) e deverão ser lançadas para todos em outubro.

Além disso, foram disponibilizadas ainda as Release Candidates (RCs) do macOS Sonoma 14.7.1 (compilação 23H209 ) e do macOS Ventura 13.7.1 ( 22H210 ).

Qualquer novidade relevante sobre as versões de testes lançadas hoje, avisaremos aqui. 😉