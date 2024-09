Michelle Pfeiffer se junta ao elenco de “Margo’s Got Money Troubles”, série do Apple TV+

Uma colaboração entre a Apple e o renomado estúdio A24, a série “Margo’s Got Moneys Troubles” ganhou mais uma estrela em seu elenco. De acordo com o Deadline, trata-se de Michelle Pfeiffer, que pela primeira vez trabalhará ao lado do marido David E. Kelley — showrunner, roteirista e produtor executivo da atração.

Juntando-se a Elle Fanning e Nicole Kidman, já confirmadas no elenco da produção, Pfeiffer interpretará Shyanne, uma garçonete do Hooters. Sua filha, a protagonista Margo (Fanning), acabará engravidando de seu professor de inglês e decidirá manter o bebê mesmo contra o conselho de todos.

Aos 20 anos, com uma criança para criar e desempregada, ela vê como alternativa a criação de um perfil no OnlyFans para ganhar a vida. Para alcançar o sucesso na web, Margo contará com os conselhos do seu pai, Jinz, um ex-lutador profissional que passará a morar com ela após muito tempo distante.

Além de Kelley e Fanning, atuarão como produtores executivos da produção Dakota Fanning e Brittany Kahan Ward (pela Lewellen Pictures); Kidman e Per Saari (Blossom Films) e Matthew Tinker (David E. Production) e Rufi Thorpe, autor do romance homônimo que serve como inspiração para a série.

Prevista para contar com oito episódios, a série ainda não tem data para chegar ao catálogo do serviço de streaming — embora o livro de Thorpe já tenha chegado às prateleiras no dia 11 de junho.

