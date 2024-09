Quinta beta do iOS 18.1 aprimora a Central de Controle, o Controle da Câmera e mais!

A Apple lançou hoje a quinta versão beta do iOS 18.1 e, com ela, trouxe algumas novidades. Entre elas estão uma nova opção para o Controle da Câmera, indícios de suporte ao recurso Aparelho Auditivo (Hearing Aid) dos AirPods Pro 2 e mais!

Uma destaque da quinta beta do iOS 18.1 é a inclusão de novas opções de conectividade na Central de Controle — antes dessa atualização, o sistema trazia apenas quatro (Modo Avião, Dados Celulares, Acesso Pessoa e Bluetooth).

Após críticas por parte dos usuários, a Apple adicionou duas novas ferramentas independentes, a de Wi-Fi e a de VPN . Como as outras, elas permitem ajustar as configurações como quiserem, sem depender do controle geral de conectividade.

A Apple finalmente adicionou um botão de Wi-Fi separado para a Central de Controle no iOS 18.1 beta 5.

Como o pessoal do 9to5Mac mencionou, embora as opções facilitem o acesso e a organização dos ajustes de conectividade, ainda faltam controles para outros recursos, como o AirDrop — que poderão ser incluídos em futuras atualizações do iOS, é claro.

Além disso, a Maçã trouxe uma opção que permite restaurar a Central de Controle ao layout original de forma rápida, ideal para quem a personalizou e deseja voltar à configuração padrão sem ter que ajustar cada opção manualmente.

Isso foi rápido

Nova opção de selfie no Controle da Câmera

A quinta beta do iOS 18.1 também veio com novidades para o Controle da Câmera dos iPhones 16 — especialmente para os usuários que gostam de tirar selfies.

Agora, ao abrir o app da câmera, basta pressionar levemente o Controle de Câmera e acessar o menu “Câmeras”, no qual será possível encontrar a nova opção de selfie. Com essa adição, a troca deverá se tornar mais prática e rápida.

Antes do iOS 18.1, conforme mencionado pelo 9to5Mac, esse gesto de deslizar permitia alternar apenas entre as lentes traseiras, como 0.5x, 1x, 2x e 5x (esta última, obviamente, exclusiva dos modelos topos-de-linha).



Imagem: 9to5Mac

Suporte ao recurso Aparelho Auditivo (Hearing Aid) dos AirPods Pro 2

Notado pelo MacRumors, a quinta versão beta do iOS 18.1 trouxe indícios de suporte ao recurso Aparelho Auditivo (Hearing Aid), dos AirPods Pro 2, sugerindo que a Apple está se preparando para lançar essa novidade em breve — já que ela ainda não está ativa na quinta beta do iOS 18.1.

Como sabemos, a empresa já recebeu autorização da FDA (Food and Drug Administration, a “Anvisa dos Estados Unidos) para que os dispositivos possam funcionar como um aparelho auditivo de venda livre.

Quando a função for oficialmente lançada, os usuários terão a opção de realizar um teste de audição diretamente nos seus dispositivos ou de carregar um audiograma para configurar o recurso de forma personalizada.

Segundo a Apple, a função foi criada para ajudar pessoas com perda auditiva leve a moderada, ajustando frequências e tons para oferecer uma experiência auditiva mais clara em músicas, vídeos e chamadas.

Imagem: MacRumors

Arrastar e soltar no Espelhamento do iPhone

Já com relação ao macOS Sequoia 15.1, a Apple habilitou a aguardada funcionalidade de arrastar e soltar (drag and drop) no aplicativo Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring), recurso que estreou com a versão inicial do sistema.

Na prática, segundo o 9to5Mac, os usuários poderão transferir arquivos e imagens de forma simples e direta entre iPhones e Macs, arrastando um documento do computador para a tela do smartphone ou vice-versa, tudo de maneira intuitiva.

Imagem: 9to5Mac

Ícone escuro da Apple Intelligence

Por último, mas não menos importante, a versão beta mais recente inclui um novo ícone (modo escuro) para a Apple Intelligence.

Novo ícone do modo escuro para a Apple Intelligence no iOS 18.1 beta 5

Por ora, as mudanças da quinta beta do iOS 18.1 estão disponíveis apenas para desenvolvedores; sendo que a próxima beta pública deverá ser liberada em breve. Já a versão final, por sua vez, deverá ser lançada no mês de outubro.