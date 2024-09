Shazam para iPhone ganha suporte ao recurso Resposta Tátil da Música

Conforme divulgado no changelog da App Store, a versão 18.0 do Shazam agora suporta alguns recursos novos do iOS 18 visando acessibilidade para diversos públicos.

O grande foco da nova atualização é o suporte ao recurso Resposta Tátil da Música (Music Haptics). Segundo as notas de atualização, o recurso “sincroniza toques, texturas e vibrações com músicas suportadas, tornando a música mais acessível a mais ouvintes”.

Para utilizar o recurso, existem alguns pré-requisitos: primeiro que ele só funcionará com músicas do Apple Music, do Apple Music Classical e de apps de terceiros que já ofereçam suporte à função (o Spotify ainda não é um deles). É importante ressaltar que algumas músicas podem não ser compatíveis com esse recurso. Por fim, a funcionalidade só estará disponível a partir do iPhone 12 (com exceção do iPhone SE 3).

Considerando que o Shazam é de propriedade da Apple, era questão de tempo até que tal função fosse liberada no serviço. Um exemplo recente foi a integração do aplicativo com o recurso Atividades ao Vivo (Live Activities), que visava aperfeiçoar o funcionamento multitarefa do app.