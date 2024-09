Siri mais inteligente poderá chegar só em março do ano que vem

Apresentando a Apple Intelligence como uma das principais novidades da linha iPhone 16, a Maçã não deverá concluir o lançamento dos recursos de inteligência artificial (IA) apresentados na WWDC24 antes do iOS 18.4, o qual deverá ser liberado pela empresa até março do ano que vem. Por outro lado, ela pretende liberar pelo menos dois updates para o sistema até o fim de 2024.

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) na newsletter “Power On”, já existe uma espécie de cronograma para os lançamentos envolvendo a Apple Intelligence. Como já foi confirmado pela empresa, os primeiros recursos chegarão com o iOS 18.1 (previsto para o próximo mês), com os demais previstos para serem lançados aos poucos, em updates futuros.

Contando com novidades como ferramentas de escrita e revisão de texto, resumo de notificações e o recurso Clean Up no app Fotos (Photos), o iOS 18.1 também redesenhará a interface para a seção de conectividade na Central de Controle e adicionará sugestões na interface as quais permitem digitar para a Siri. Segundo Gurman, no entanto, a Maçã deverá primeiro corrigir alguns bugs justamente na Central de Controle antes de liberar o sistema.

Olhando mais adiante, com o iOS 18.2, a Apple deverá implementar o tão aguardado recurso de geração de imagens (o Image Playground), o de geração de emojis (Genmoji) e a integração da Siri com o ChatGPT. Pretendendo liberá-lo para os consumidores até dezembro, a Maçã também estaria trabalhando na priorização de notificações na Tela Bloqueada e na nova interface para o Mail.

Quanto ao iOS 18.3, a Apple pretende terminar o seu desenvolvimento até o final deste ano, com previsão para que ele seja lançado em janeiro. Ela será uma atualização menor, visto que os olhos da empresa estarão voltados para o iOS 18.4 — o qual, segundo Gurman, será o maior update após o iOS 18.1. Ele deverá contar com a maioria dos recursos anunciados para a Siri (embora alguns poucos possam pintar já no iOS 18.3).

O jornalista destacou que esse atraso no lançamento dos novos recursos poderá “testar a paciência dos consumidores”, uma vez que, embora a Apple já tenha adiado a chegada de funcionalidades anunciadas para os seus sistemas, não há precedentes na história da empresa para uma escala de atraso tão grande — ainda mais se considerarmos que a Apple Intelligence é a única grande novidade para aparelhos como os iPhones 16 Pro, ao lado do Controle da Câmera.

É algo notável principalmente quando observamos que a Apple vem aumentando o espaço entre grandes atualizações de hardware em iPhones. Com exceção ao “novo” design para o módulo das câmeras (nos iPhones 16 e 16 Plus), dos novos botões e da Ilha Dinâmica (Dynamic Island), o iPhone 16 é bem semelhante ao iPhone 12, por exemplo — principalmente se olhado com uma capa, que costuma esconder mudanças como bordas menos proeminentes.

É um contraste em relação ao padrão que a empresa havia adotado nos anos iniciais do iPhone, com mudanças bastante notáveis a cada duas gerações — tanto é que a Apple utilizava a designação “S” para diferenciar aparelhos com alterações menores em relação ao ano anterior. Agora, para muita gente, cada lançamento anual não passa justamente de uma versão “S” da antiga geração — claro, sem essa denominação.

