Vídeo: hands-on completo dos iPhones 16 e 16 Pro!

O que realmente mudou nos iPhones 16 e 16 Pro em comparação com as linha 15 e Pro 15? É essa pergunta que tentamos responder nesse vídeo — um dos mais longos do nosso canal!

Falamos das diferenças na tela, dos novos chips A18 e 18 Pro, do Controle da Câmera, das mudanças — algumas mais sutis; outras relevantes — nas câmeras dos aparelhos, da novo revestimento antirreflexo, dos novos Estilos Fotográficos, da gravação em 4K/120 quadros por segundos, da “bruxaria” que é a Mixagem de Áudio (Audio Mix), das novas potências de recarga, bateria e mais!

Sente-se, pegue uma pipoca e curta aí:

Com esse vídeo bem completo, a ideia foi passar basicamente por todas as mudanças na nova linha — novamente, tentando ajudar você a tomar uma decisão se vale ou não fazer o upgrade este ano.

Esperamos que tenham curtido a nossa cobertura! 😁