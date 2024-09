Apple começa a pré-venda dos iPhones 16 no Brasil!

Depois de serem devidamente homologados pela Anatel, a Apple abriu hoje o período de pré-venda dos iPhones 16 aqui no Brasil. Pouco tempo após serem apresentados, inclusive, o MacMagazine adiantou essa data em primeira mão.

As vendas dos dispositivos, como de costume, começarão em 27 de setembro (sexta-feira próxima). Este é o segundo ano consecutivo que o Brasil recebe os novos iPhones uma semana depois do lançamento nos Estados Unidos.

iPhones 16 e 16 Plus

Os iPhones 16 e 16 Plus têm como novidades o chip A18, o botão de Ação e o Controle da Câmera. Além disso, eles contam com foco em inteligência artificial, design com módulo de câmeras vertical e melhorias no chassi com Ceramic Shield mais resistente.

Ambos têm telas Super Retina XDR — de 6,1 polegadas (normal) e 6,7″ (Plus) —, com brilho de até 2.000 nits e taxa de atualização de 60Hz. Eles mantêm o sistema de câmeras com lente grande-angular de 48 megapixels e ultra-angular de 12MP, agora com suporte a fotos/vídeos macro e captura de imagens espaciais compatíveis com o Apple Vision Pro.

O chip A18 possui CPU de 6 núcleos e GPU de 5 núcleos, trazendo desempenho até 30% superior em relação ao A16 Bionic, além de suportar jogos AAA e Wi-Fi 7. Os preços no Brasil começam em R$7,8 mil para o iPhone 16 e R$9,5 mil para o iPhone 16 Plus.

Modelo 128GB 256GB 512GB iPhone 16 R$7.800 R$8.600 R$10.100 iPhone 16 Plus R$9.500 R$10.300 R$11.800 Valores para parcelamento em até 12x.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max

Já os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max contam com com telas maiores — agora de 6,3″ e 6,9″, respectivamente — bordas mais finas e uma nova cor titânio-deserto.

Ambos possuem o chip A18 Pro, que oferece desempenho aprimorado em inteligência artificial, gráficos e eficiência energética, além do novo Controle da Câmera para facilitar a captura de fotos e vídeos.

As câmeras foram grande-angular e ultra-angular foram melhoradas, com lentes de 48MP, incluindo uma nova lente (ainda de 12MP) tetraprisma no modelo Pro para zoom óptico de até 5x. Os dispositivos conseguem gravar vídeos em 4K a 120 quadros por segundo e têm suporte ao Wi-Fi 7.

As opções de armazenamento partem de 128GB (menos no iPhone 16 Pro Max), 256GB, 512GB e chegam até 1TB. Aqui no Brasil, os modelos têm preços que partem de R$10,5 mil para o iPhone 16 Pro e R$12,5 mil para o 16 Pro Max.

Modelo 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 Pro R$10.500 R$11.300 R$12.800 R$14.300 iPhone 16 Pro Max — R$12.500 R$14.000 R$15.500 Valores para parcelamento em até 12x.

As principais lojas de varejo do país, como iPlace, Fast Shop, Pontofrio, Casas Bahia, Extra, Magalu e Mercado Livre, entre outras, também iniciaram hoje a pré-venda dos novos iPhones. Todas costumam oferecer 10% de desconto nos valores para pagamentos à vista.

