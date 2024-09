Apple Music Classical ganha encartes de álbuns e seção de adições recentes

O Apple Music Classical foi atualizado hoje para a versão 2.0 com uma novidade que certamente melhorará a experiência de amantes de música clássica durante o uso do app. Segundo a Apple, foram adicionados mais de 5 mil encartes (booklets) a álbuns disponíveis na plataforma.

Geralmente acompanhando as gravações físicas, os encartes (ou folhetos) são uma fonte rica de informações importantes sobre as obras, apresentando detalhes como notas de encarte, traduções e biografias dos compositores visando tornar os ouvintes ainda mais próximos das músicas executadas.

Agora contando com uma seção dedicada para compilar obras já cobertas pela novidade, o app conta com um ícone semelhante a um livro na página de um álbum sempre que um booklet estiver disponível. Basta tocar para acessar o encarte e mergulhar no universo da obra.

Além dos encartes, como observou nosso colaborador Jason Baroni, a nova atualização também trouxe uma seção de “Adições recentes” na biblioteca — semelhante à seção homônima presente no app principal do Apple Music para compilar os títulos salvos recentemente.

Um ano e meio depois, o Apple Music Classical finalmente ganhou a seção “Adições Recentes”. Não acredito.

O Apple Music Classical é um app de streaming de música criado para oferecer uma experiência de áudio que amantes de música clássica merecem. Com o Apple Music Classical, quem assina o Apple Music (R$11,90/mês na assinatura Universitária, R$21,90/mês na Individual e R$34,90/mês na Familiar) pode encontrar com facilidade qualquer gravação no maior catálogo de música clássica do mundo (5 milhões de faixas) com a melhor qualidade sonora disponível (áudio Lossless de até 24 bits/192 kHz), incluindo Áudio Espacial imersivo — tudo isso com busca e interface desenvolvidas para músicas clássicas.

