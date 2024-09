Como pausar os círculos de atividade do Apple Watch

Um dos principais chamativos do Apple Watch (e de qualquer outro smartwatch) é permitir que você acompanhe e registre a sua rotina de exercícios. No caso do relógio da Maçã, isso pode ser facilmente feito por meio dos círculos de atividade, divididos em Movimento, Exercício e Em Pé.

Publicidade

A partir do watchOS 11, a Apple passou a permitir que você pause os círculos — ideal para momentos de indisponibilidade, como quando você estiver doente ou viajando, por exemplo.

Veja como fazer isso no próprio Apple Watch e também pelo iPhone! ⌚️

Como pausar os círculos de atividade pelo Apple Watch

Abra o app Atividade, toque em cima dos círculos e escolha “Pausar Círculos”. Ou, se preferir, selecione o botão no canto superior esquerdo e, no final da lista, selecione “Pausar Círculos”.

Publicidade

Em seguida, escolha uma das opções mostradas ou vá até “Personalizado” para um período customizado.

Para retomá-los, basta tocar em cima dos círculos e escolher a opção.

Como pausar os círculos de atividade pelo iPhone

Abra o app Fitness, toque em cima dos círculos de atividade e, na parte inferior da tela, escolha “Pausar Círculos”. Em seguida, selecione o período que deseja pausá-los.

Publicidade

Para retomá-los, volte até a mesma seção e toque em “Retomar Círculos”.

Simples, não? 😉