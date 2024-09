Confira o trailer oficial de “Disclaimer”, futura minissérie do Apple TV+ com Cate Blanchett

O Apple TV+ divulgou hoje o trailer oficial da aguardada minisérie “Disclaimer”, protagonizada por Cate Blanchett e Kevin Kline, e que chegará ao catálogo do serviço em 11 de outubro.

Em dois minutos e meio, o trailer nos dá uma visão mais detalhada sobre a história que será apresentada na produção, a qual é escrita por Alfonso Cuarón com base no bestseller homônimo de Renée Knight.

A produção, vale recordar, seguirá Catherine Ravenscroft (Blanchett), uma jornalista famosa por trazer à tona defeitos e transgressões de outras pessoas que se verá do lado oposto do jogo ao receber um livro de um autor desconhecido.

Horrorizada ao perceber que é a personagem principal da história e que poderá ter seu segredo mais sombrio revelado, ela correrá para descobrir a identidade do escritor e será forçada a enfrentar seu passado para não ter sua vida destruída.

Confira o trailer:

Aos que preferirem, aqui está a versão dublada dele.

Também fazem parte do elenco de “Disclaimer” nomes como Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George e HoYeon Jung. Indira Varma, por sua vez, atuará como narradora.

Com um total de sete episódios, a minissérie terá seus dois primeiros disponibilizados na estreia, enquanto os demais serão liberados individualmente nas sextas-feiras posteriores, até o dia 15/11.

