Google Fotos ganha editor de vídeo aprimorado com recursos de IA

O editor de vídeo do aplicativo Google Fotos está recebendo uma boa atualização para Android e iOS, a qual adiciona novas ferramentas e predefinições alimentadas por inteligência artificial com o intuito de facilitar certos ajustes em clipes.

Em ambos os sistemas operacionais, novas predefinições de vídeo com IA podem fazer ajustes específicos com um único toque, como cortar vídeos automaticamente, controlar a velocidade e ajustar a iluminação. Há, ainda, efeitos predefinidos como câmera lenta, zoom e rastreamento de movimento dinâmico.

Os novos recursos com IA estão disponíveis na guia “Predefinições”, abaixo da linha do tempo do vídeo.

Para dispositivos Android, há ainda novas ferramentas para criar vídeos em câmera lenta ou acelerados, melhorar a cor e a estabilidade da gravação, entre outros.

Além das funções de edição, a interface do editor de vídeo foi simplificada, contando agora com um layout mais espaçoso que facilita o seu uso. As opções de compartilhamento agora são acessíveis por meio de guias na parte inferior, contribuindo ainda mais para um design organizado.

O Google Fotos está disponível gratuitamente na App Store.

via Chrome Unboxed