Insta360 lança Link 2 e Link 2C, novas webcams 4K com recursos de IA

Há algum tempo, nós testamos a webcam 4K com recursos de inteligência artificial da Insta360 — e, hoje, a empresa anunciou dois novos modelos que prometem aprimorar ainda mais a experiência, além de reduzir o preço oferecido.

A segunda geração de webcams da Insta360 tem um sensor de imagem de meia polegada, tendo uma inteligência artificial com seu algoritmo refeito e personalizado para oferecer a melhor qualidade sob baixa luminosidade. Tecnologias como Voice Focus, Voice Supression e Music Balance estão de volta e melhoradas, também.

Entre na próxima geração de webcams. A Insta360 Link 2 e a Link 2C estão aqui para revolucionar a forma como você se apresenta online, com liderança na qualidade de áudio e vídeo.

As webcams Link 2 e Link 2C gravam com resolução 4K a 30 quadros por segundo, podendo-se optar pela resolução 1080p a 60qps com HDR , também trazendo foco automático a uma distância de até 10cm (4 polegadas).

A Insta360 anunciou a utilização de um recurso chamado Phase Detection Auto Focus (foco automático com detecção de fase, na tradução livre) que facilita o uso do bokeh e permite criar fundos personalizados caso queira só você aparecendo na webcam em uma videoconferência.

O novo modelo também oferece o recurso Whiteboard (“Quadro Branco”, na tradução livre), que funciona de forma semelhante à Visualização da Mesa presente no macOS, cujo objetivo é inclinar a câmera em direção à sua mesa e assim, ter uma visão ampla com a perspectiva ajustada das lentes.

Os dois novos modelos já estão disponíveis para encomenda no site oficial da Insta360, tendo um preço menor que seu antecessor. A Link 2 custa US$200 e a Link 2C sai por US$150, podendo optar por uma edição que vem um tripé adicional para deixar a webcam separada do seu computador, esta por US$300.

