MX Creative Console, da Logitech, visa acelerar o trabalho de criadores digitais

A Logitech lançou hoje o MX Creative Console, uma mesa controladora feita para criadores digitais que promete otimizar o fluxo de trabalho e aumentar a eficiência ao usar aplicativos da Adobe, como o Photoshop e o Premiere Pro.

De acordo com a empresa, o dispositivo é composto por duas partes principais: o Tactile Keydial e o Customizable Keypad, desenvolvidos para aprimorar a produtividade tanto no macOS quanto no Windows.

O Customizable Keypad se conecta ao computador via USB-C 2.0, enquanto o Tactile Keydial tem a opção de se conectar via Bluetooth ou pelo dongle Logi Bolt, embora este não esteja incluído na caixa.

Alimentado por duas pilhas AAA, o Keydial oferece uma duração de bateria de até 18 meses. Seu dial ajustável feito de alumínio facilita ajustes de zoom e configurações, oferecendo uma navegação mais precisa que um mouse ou um teclado.

Outro destaque é a compatibilidade nativa com aplicativos da Adobe, incluindo plugins personalizados para softwares como Photoshop e Premiere Pro. Ele também suporta outros apps, como Spotify, Zoom, Ableton Live e vMix (Windows) ou Capture One Pro (Mac).

A Logitech está oferecendo três meses gratuitos do plano Todos os Apps da Adobe Creative Cloud com a compra do console, o que acaba sendo uma opção bastante atraente para criadores digitais que desejam um fluxo de trabalho mais ágil e integrado.

Já disponível para pré-venda, o MX Creative Console custará US$200 e estará disponível a partir de 14 de outubro. Ofertado nas cores cinza-claro (pale grey) e grafite (graphite), ele pode ser adquirido no site oficial da Logitech ou em varejistas como a Amazon americana.

