Sequência de “Extermínio” foi filmada com um iPhone 15 Pro Max

O longa-metragem “Extermínio” (“28 Days Later”), interpretado por Cillian Murphy (“Oppenheimer”), receberá mais uma sequência — a qual foi filmada inteiramente com um iPhone 15 Pro Max (com a ajuda de equipamentos e lentes adicionais, é claro).

O primeiro filme já havia sido alvo de destaque na época por ter sido totalmente gravado com uma Canon XL-1, na resolução 480p. Além disso, as gravações eram armazenadas em fitas Mini DV — já que a produção não teria como paralisar uma parte da cidade na época para realizar as cenas de uma Londres pós-apocalíptica.

Com isso, a Canon XL-1 permitia que as gravações fossem feitas de forma prática e rápida. Esse elemento alternativo da produção rendeu alguns prêmios de melhor fotografia para Anthony Dod Mantle ao redor do mundo.

Bastidores da produção de “28 Years Later”. | Imagem: WIRED

Seguindo esse estilo não tão tradicional, digamos, o terceiro filme da franquia de Danny Boyle foi totalmente gravado com um iPhone 15 Pro Max, se tornando o primeiro blockbuster da história a ter esse elemento. Outros filmes já foram gravados com iPhones, como é o caso de “Tangerine” (2015) e “Unsane” (2018), mas ambos foram filmes de baixo orçamento comparados a “Extermínio 3”.

A estreia de“28 Years Later” nos cinemas do mundo todo está prevista para o dia 20 de junho de 2025.

via WIRED