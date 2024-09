TikTok lança assinatura de conteúdos no Brasil e encerrará serviço de música

O TikTok está lançando a sua oferta de assinatura (anteriormente conhecida como LIVE Subscription) para criadores em mais regiões, incluindo Alemanha, Brasil, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Indonésia, Itália, Japão e Reino Unido.

A assinatura do TikTok permite que os criadores compartilhem conteúdos exclusivos com assinantes — competindo com funções semelhantes de outras plataformas, como Instagram, YouTube, etc.

Os criadores podem oferecer aos seus assinantes diferentes níveis com faixas de preço distintas, cada um fornecendo várias vantagens exclusivas por uma taxa mensal. Além disso, os assinantes podem obter emblemas exclusivos para usar durante transmissões ao vivo e em seus comentários nos posts do criador.

Para habilitar a assinatura, os criadores precisam ter pelo menos 18 anos, e minimamente 10 mil seguidores e 100 mil visualizações de vídeo no último mês. As contas dos criadores também devem estar em situação regular.

TikTok Music será encerrado

Enquanto expande um serviço, a empresa planeja descontinuar outro: o de música, que deverá chegar ao fim em novembro deste ano, encerrando uma investida que poderia concorrer com a Apple e o Spotify.

O TikTok Music será descontinuado em 28 de novembro e os dados de clientes serão excluídos. Desse modo, os usuários têm até 28 de outubro para transferir as suas listas de reprodução para outros serviços.

Com isso, em vez de indicar seu próprio streaming de música, o TikTok direcionará os usuários aos seus serviços favoritos por meio do recurso “Adicionar ao aplicativo de música”, o qual permite que os usuários salvem faixas de que gostam no TikTok em playlists nas demais plataformas.

Lançado inicialmente em 2019, o TikTok Music aterrissou no Brasil somente em meados do ano passado — e, notavelmente, não decolou por aqui.

via TechCrunch, Bloomberg