WhatsApp testa bloqueio de mensagens de desconhecidos e novidade para stickers

O WhatsApp está testando novos recursos em seu aplicativo para iOS. De acordo com o site WABetaInfo, a rede social está trabalhando para permitir bloquear o recebimento de um grande volume de mensagens de contatos desconhecidos, bem como em uma forma mais fácil de adicionar figurinhas a uma conversa.

Publicidade

Começando com a novidade focada em segurança e privacidade, ela foi encontrada na versão 24.19.10.76 do app no TestFlight e adiciona um toggle nas configurações do app para permitir o bloqueio de mensagens de desconhecidos, especialmente se elas excedem um grande volume.

De acordo com o WhatsApp, o recurso visa não apenas proteger a conta do usuário, como também melhorar o desempenho do dispositivo — o que pode ser útil principalmente em casos de spam, quando um grande número de mensagens desimportantes é enviado ao mesmo tempo.

Segundo o WABetaInfo, a opção não é permanente para as contas que forem afetadas, as quais serão desbloqueadas automaticamente uma vez que passem a enviar níveis normais de mensagens. Será possível ativá-la diretamente das notificações caso um grande volume de mensagens seja detectado.

Vai ficar mais fácil encontrar emojis!

O outro recurso, encontrado na versão beta 24.19.10.73 do app, permitirá controlar como as sugestões de figurinhas aparecem na interface. Basicamente, será possível ativar uma opção que apresentará sugestões de stickers ao digitar determinado emoji correspondente em uma conversa.

O recurso funcionará de forma semelhante ao que já existe há muitos anos no Telegram, com a diferença principal sendo na forma como ele se comportará na interface. Ao digitar o emoji, a sugestão correspondente aparecerá no lugar hoje dedicado justamente ao botão para a bandeja de stickers.

Sendo completamente opcional para os usuários, a novidade será útil principalmente nos casos em que stickers de terceiros são associados a determinado emoji, facilitando a adição deles na conversa sem necessariamente precisar procurá-los individualmente na bandeja, como é atualmente.