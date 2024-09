YouTuber consegue usar HomePod com falha no Wi-Fi graças a porta “secreta”

Um YouTuber especialista em reparos descobriu que a porta de depuração escondida na base do HomePod original pode ser utilizada para conectar o alto-falante a um Mac a partir da porta USB-C e gerar uma conexão AirPlay que permite reproduzir o áudio do computador no dispositivo.

A gambiarra foi feita utilizando um HomePod com defeito no chip Wi-Fi — o que significa que o alto-falante inteligente da Maçã estava completamente inutilizável para seu propósito original. A façanha, portanto, permitiu dar uma espécie de sobrevida ao produto.

Ao usar um cabo customizado com um adaptador para a porta USB-C, o dispositivo é reconhecido pelo Mac como um alto-falante USB, aparecendo na lista de dispositivos AirPlay — mesmo com a conexão Wi-Fi desativada por completo.

Isso funciona exclusivamente em Macs, não sendo possível usar um iPhone/iPad Pro para o mesmo objetivo. Para o YouTuber, pode ser que a Apple tenha usado o método em testes internos para certificar se o hardware de som do HomePod estava funcionando corretamente.

Também é possível reproduzir o áudio do Mac em dois HomePods ao mesmo tempo. Embora as limitações do AirPlay impeçam isso diretamente, foi possível realizar a façanha graças ao aplicativo Airfoil, da famosa desenvolvedora de softwares de áudio Rogue Amoeba.

via AppleInsider