App permite cancelar as solicitações mensais de acesso à tela no macOS 15

Por questões de segurança, a Apple implementou uma mudança no macOS Sequoia 15 que consiste em solicitar mensalmente aos usuários que eles concedam a permissão para que apps acessem o conteúdo da tela e de áudio do sistema.

Caso você não curta muito esse novo comportamento, o app Amnesia permite burlar essas solicitações e, de certa forma, retomar o modo de permissão permanente adotado até a versão anterior do sistema operacional de Macs.

O software funciona de maneira bastante simples, basicamente alterando as informações de data e hora em um arquivo .plist utilizado pelo sistema para saber quando solicitar automaticamente as permissões aos usuários.

Algo interessante é que o software permite a você escolher para quais apps desabilitar as solicitações — o que é importante caso você sinta-se menos confortável ao conceder a permissão de gravação da tela a algum em específico.

Esse poderia ser um comportamento adotado pela própria Apple com a mudança, em vez de simplesmente forçar o envio de solicitações mensais para todo e qualquer aplicativo instalado que requeira a permissão.

O Amnesia pode ser baixado gratuitamente no Gumroad, com suporte tanto à versão 15.0 quanto à 15.1 do macOS Sequoia.

