Apple TV+ liberará especiais do “Charlie Brown” de graça neste fim de ano

Não assinantes do Apple TV+ poderão assistir gratuitamente a especiais de “Peanuts” em períodos específicos nos últimos meses de 2024. De acordo com a Maçã, a ação visa celebrar a temporada de férias e terá como foco alguns dos títulos mais icônicos da franquia.

O primeiro especial a ser disponibilizado será “Charlie Brown e a Grande Abóbora” (“It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown”), o qual poderá ser assistido gratuitamente em 19/10 (sábado) e 20/10 (domingo):

Fantasias, doces e este clássico fazem parte do Halloween. Junte-se à turma Peanuts nesta aventura atemporal, enquanto Charlie Brown se prepara para uma festa, Snoopy se concentra no Barão Vermelho e Linus espera pelo milagre da abóbora.

Nos dias 23/11 (sábado) e 24/11 (domingo), será a vez de os não assinantes serem presenteados com “Charlie Brown e o Dia de Ação de Graças” (“A Charlie Brown Thanksgiving”):

Patty Pimentinha convida todo mundo para o dia de Ação de Graças na casa de Charlie Brown, mesmo que ele tenha planos de ir visitar a sua avó. Snoopy decide preparar um jantar especial com a ajuda dos seus amigos.

Por fim, em 14/12 (sábado) e 15/12 (domingo) será a vez de o streaming disponibilizar gratuitamente o clássico “O Natal do Charlie Brown” (“A Charlie Brown Christmas”):

Desapontado com o consumismo no Natal, Charlie Brown se torna o diretor da peça natalina da turma. Será que ele vai conseguir superar as diferenças de opinião, encontrar a árvore perfeita e descobrir o verdadeiro significado do Natal?

Os assinantes do Apple TV+, vale recordar, já podem assistir a qualquer um desses títulos a qualquer momento no serviço sem custo adicional.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

