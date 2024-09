Baseado no Firefox, Zen Browser é focado em segurança e customização

Com até mesmo a Microsoft tendo se rendido ao Chromium para seu navegador Edge em 2019, é bastante difícil encontrar novas opções de browsers no mercado que não tenham o projeto desenvolvido pelo Google em seu backend. Bem, esse não é o caso do Zen Browser, que é baseado no Firefox e foca principalmente em privacidade e customização.

Publicidade

Desenvolvido por uma comunidade principal de dez desenvolvedores, o Zen Browser foi projetado para oferecer simplicidade no uso, permitindo aos usuários focar no que realmente importa. Ele possui recursos bastante interessantes, como o modo Split View (visualização dividida) e uma barra lateral para permitir acesso rápido a coisas como sites favoritos e marcadores.

Com suporte a abas laterais, workspaces, troca rápida de perfis e (futuramente) grupos de abas, o browser é completamente personalizável, oferecendo até mesmo uma loja de temas para você deixá-lo ao seu gosto. É possível até mesmo usá-lo no modo compacto, o qual oferece mais espaço na tela ao ocultar a barra de título e as abas para evitar distrações.

Completamente de código aberto, o Zen Browser promete levar aos usuários toda a preocupação com segurança e privacidade já conhecida do Firefox, coletando o menor número de dados possível e contando com recursos como a proteção avançada de rastreamento para manter os dados de navegação dos usuários mais distante de agentes indesejados.

Publicidade

Disponível para macOS, Windows e Linux (em versão alpha), o Zen Browser pode ser baixado gratuitamente nessa página.

via Slashdot