Como limitar a recarga dos iPhones a 80%, 85%, 90% ou 95%

Quando a Apple lançou a linha de iPhones 15, no ano passado, ela aproveitou para liberar um recurso do iOS que limita o carregamento do iPhone a 80% — sendo ideal para quem quer deixar a bateria do smartphone mais saudável e duradoura por um período maior.

Com a chegada do iOS 18, ela está expandindo isso para outros limites de porcentagens, incluindo, além de 80%, as opções de 85%, 90% e 95%. Isso, porém, segue limitado a iPhones mais novos, o que inclui toda a linha de iPhones 15 e também os recém-lançados 16.

Veja como escolher uma porcentagem de limite! 🔋

Em um iPhone compatível e com o iOS 18 ou posterior instalado, abra os Ajustes, toque em “Bateria”, em “Carregamento” e use o controle deslizante abaixo de “Limite de carga” para escolher a porcentagem desejada.

Como você prefere usar por aí? 📱

