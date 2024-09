Gmail expande selo de verificação de remetentes para o iOS

O Gmail está expandindo o uso do selo azul de verificação de remetentes, lançado no ano passado. Agora, o recurso também estará disponível nos aplicativos para iOS e Android; antes, ele só podia ser visto na versão web.

A iniciativa busca aumentar a segurança e a autenticidade dos emails por meio do padrão Brand Indicators for Message Identification (BIMI). Na prática, ele facilita a identificação de remetentes confiáveis pelos usuários.

Por exemplo: em vez de mostrar uma letra genérica “A”, um email da Apple exibirá o logotipo da empresa. Remetentes que usam o BIMI e têm uma marca registrada — um Certificado de Marca Verificada (Verified Mark Certificate, ou VMC) — receberão um selo azul ao lado do seu logotipo no Gmail.

Se o usuário tocar no selo azul, conseguirá visualizar uma mensagem confirmando que o remetente é dono do domínio e do logotipo exibidos. O objetivo é ajudar a distinguir emails confiáveis de possíveis golpes ou tentativas de phishing.

Ainda de acordo com o Google, essa atualização começou a ser implementada ontem (24/9) e deverá ser concluída nas próximas semanas para quem usa o Gmail no iOS e no Android — tanto em contas do Workspace quanto em pessoais.

Além do selo azul do VMC, a gigante está introduzindo um novo tipo de registro chamado Certificado de Marca Comum (Common Mark Certificates, ou CMC). Com ele, mais empresas poderão usar o BIMI para mostrar seus logotipos nos emails, mesmo sem uma marca registrada. Muito embora elas não tragam o selo azul, as mensagens ainda exibirão seus avatares no Gmail.

via 9to5Google