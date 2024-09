macOS 15.1 facilitará ativar o Modo Pouca Energia; app Apple TV terá nova seção e mais

Vamos a mais novidades encontradas nas mais recentes betas dos sistemas operacionais da Apple? Desta vez, mais especificamente, no iOS/iPadOS 18.1 e no macOS Sequoia 15.1.

Publicidade

Falaremos de novidades relacionadas ao Modo Pouca Energia nos Macs, ao aplicativo Apple TV e a uma opção envolvendo o Cancelando Ativo de Ruído nos AirPods.

Atalho para o Modo Pouca Energia no macOS

Conforme visto pelo 9to5Mac, a quinta beta do macOS 15.1 trouxe um atalho que torna mais fácil ativar o Modo Pouca Energia no macOS. Atualmente disponível apenas nos Ajustes do Sistema, a opção agora aparecerá como um botão ao clicar sobre o ícone de bateria na barra de menus do sistema.

Outra mudança relacionada ao Modo Pouca Energia é que, agora, o ícone de bateria passará a ficar amarelo quando a opção estiver ativada, semelhante ao que já ocorre no iOS e no iPadOS — sistemas em que já é possível ativar o modo rapidamente, com um toque na Central de Controle.

Mais organização no aplicativo Apple TV

Atualmente, a seção “Seguintes” no aplicativo Apple TV compila tanto os títulos que começaram a ser assistidos pelo usuário (mas ainda não concluídos) quanto os que simplesmente foram salvos para assistir posteriormente — o que pode deixar as coisas um pouco bagunçadas.

Publicidade

Também conforme o 9to5Mac, nas futuras versões dos sistemas a seção foi renomeada para “Continue assistindo” e foi adicionada uma nova seção, denominada “Watchlist”, a qual será responsável por exibir apenas os itens salvos pelo usuário para assistir futuramente.

Segundo o site, no entanto, a mudança não parece completamente implementada, visto que a seção “Continue assistindo”, que teoricamente deverá abrigar apenas os itens que já começaram a ser reproduzidos, ainda conta com os itens salvos pelos usuários.

Será possível ocultar a opção para desativar o Cancelamento Ativo de Ruído

De acordo com o iDownloadBlog.com, a Apple adicionará uma nova opção nos ajustes dos AirPods que possibilitará desativar a opção para desabilitar o Cancelamento Ativo de Ruído nos controles dos fones de ouvido e no ajuste de volume presente na Central de Controle.

Publicidade

A Apple, inclusive, encorajará os usuários a manter a opção desativada, destacando que quando o modo de Cancelamento Ativo de Ruído é desligado, a audição do usuário não está protegida — o que faz sentido, já que a tecnologia cancela o barulho que é reproduzido ao redor.

Ainda disponível apenas em beta para desenvolvedores, a versão final do iOS/iPadOS 18.1, do macOS 15.1 e dos demais sistemas deverá ser lançada no mês de outubro.