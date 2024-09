Meta anuncia novos óculos de realidade aumentada, Quest 3S, avanços em IA e mais

A Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, lançou hoje uma série de novidades nas áreas de inteligência artificial (IA), realidade mista (AR/VR) e tecnologias vestíveis; todas elas foram anunciadas no Meta Connect 2024.

O evento anual tem como objetivo detalhar publicamente os principais avanços e apostas da empresa — além de, obviamente, fornecer um breve olhar sobre o que o mercado deve aguardar para os próximos anos.

A seguir, pontuamos os principais destaques apresentadas pela empresa.

Orion permite integrar elementos digitais ao mundo real de forma imersiva

Um dos principais destaques foi o lançamento do Orion, os óculos de realidade aumentada (AR) que, segundo Zuckerberg, são os “mais avançados do mundo”.

Desenvolvidos ao longo de dez anos, eles misturam tecnologia de ponta com um design que parece o de óculos comuns. O dispositivo tem um campo de visão amplo e permite que as informações digitais se integrem ao mundo real.

Seu design, de acordo com a empresa, foi pensado para ser leve e confortável. Fora isso, o Orion possui integração com a Meta AI, que entende o ambiente ao redor do usuário e poderá sugerir ações de forma proativa.

O controle é feito por meio de uma pulseira que utiliza tecnologia eletromiografia para detectar os sinais elétricos dos músculos do braço e identificar as interações das pessoas de forma precisa através de gestos.

Além disso, os óculos possibilitam multitarefas, como participar de uma chamada de vídeo enquanto são acessadas outras informações em seu campo de visão.

Com capacidade de projetar hologramas e elementos de realidade mista (AR/VR), o Orion foi pensado para ser usado em situações do dia a dia, como trabalho e lazer — com o objetivo de substituir, no futuro, dispositivos como os smartphones.

Por enquanto, esses óculos estão disponíveis apenas para funcionários da Meta e algumas pessoas selecionadas, sendo que a empresa planeja usar o feedback desses testadores para aperfeiçoar o produto antes de lançá-lo para o público em geral.

Quest 3S é o headset mais acessível para realidade mista

Em termos de headsets, o recém-anunciado Quest 3S traz várias novidades, começando por um preço mais acessível, a partir de US$300. Com isso, a intenção da Meta é tornar a experiência de realidade mista mais acessível para um público ainda maior.

Apesar do custo reduzido, ele mantém a maioria das funcionalidades do Quest 3, incluindo a resolução colorida de alta definição, e a capacidade de combinar elementos do mundo físico e virtual.

No entanto, o dispositivo possui uma resolução de tela menor — a mesma do Quest 2 — e um campo de visão mais estreito. Além disso, ele usa lentes Fresnel mais simples e não possui sensor de profundidade, o que limita um pouco a experiência de realidade mista.

De acordo com a Meta, a bateria do aparelho foi aprimorada, oferecendo autonomia até 2,5 horas de uso, o que garante mais tempo para aproveitar as experiências. Comparativamente, o Apple Vision Pro promete 2 horas de uso geral.

No mais, o Quest 3S oferece duas opções de armazenamento: 128GB e 256GB — esta última ideal para quem quer armazenar jogos. Por falar nisso, a Meta disse que, quem adquirir o dispositivo, ganhará uma cópia digital do jogo Batman: Arkham Shadow.

A companhia não forneceu o tamanho exato do headset, mas sabe-se que ele é um pouco mais leve e ligeiramente maior do que o Quest 3. Essas pequenas mudanças no design visam, é claro, oferecer mais conforto durante o uso.

O Quest 3S já está disponível para pré-venda e começará a ser enviado a partir de 15 de outubro. Ele estará disponível nas regiões onde a Meta já comercializa seus dispositivos de realidade mista, mas a lista exata de países ainda não foi detalhada.

Meta AI agora está mais inteligente e funcional

Outra grande novidade apresentada foi o crescimento e aprimoramento da Meta AI, a assistente virtual da companhia. Como sabemos, ela vem ganhando cada vez mais espaço e se tornando popular entre os usuários.

Zuckerberg explicou que a Meta AI está prestes a se tornar a assistente de IA mais usada em todo o mundo. Segundo ele, são quase 500 milhões de pessoas utilizando seus serviços todos os meses.

Isso mostra como a inteligência artificial está se tornando parte do dia a dia de muitas pessoas, ajudando em tarefas como responder perguntas, facilitar interações online e tornar as atividades digitais mais práticas e personalizadas.

Interações por voz e parcerias com celebridades

Recurso de voz : agora, a Meta AI permite que os usuários interajam por voz no Messenger, no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Com essa função, será possível fazer perguntas e receber respostas faladas, o que deve tornar a interação mais natural e fluida.

: agora, a Meta AI permite que os usuários interajam por voz no Messenger, no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Com essa função, será possível fazer perguntas e receber respostas faladas, o que deve tornar a interação mais natural e fluida. Vozes de celebridades: nos Estados Unidos, os usuários poderão escolher vozes de personalidades como Awkwafina, Dame Judi Dench, John Cena, Keegan-Michael Key e Kristen Bell para personalizar suas interações com a assistente. A Meta diz ter investido milhões de dólares nessas parcerias, buscando tornar a experiência mais envolvente.

Reconhecimento visual e edição de imagens

Capacidades visuais avançadas : a Meta AI agora oferece um recurso de reconhecimento visual. Com ela, dá para fazer o upload de fotos e fazer perguntas sobre o conteúdo da imagem. Por exemplo: ao carregar a foto de uma flor, a assistente poderá identificar de qual espécie ela é.

: a Meta AI agora oferece um recurso de reconhecimento visual. Com ela, dá para fazer o upload de fotos e fazer perguntas sobre o conteúdo da imagem. Por exemplo: ao carregar a foto de uma flor, a assistente poderá identificar de qual espécie ela é. Edição de imagens: também será possível editar imagens fornecendo instruções em texto para a Meta AI. Durante o uso, os usuários poderão mudar o fundo de uma foto, adicionar objetos ou alterar cores.

Dublagem automática de vídeos e sincronização labial

A Meta está testando uma nova ferramenta que facilita a tradução de vídeos publicados no Instagram e no Facebook. De forma automática, ela traduz o áudio dos vídeos para outro idioma e ainda sincroniza a tradução com a fala original, fazendo com que pareça que a pessoa está falando na outra língua.

Por ora, a função está disponível apenas para vídeos em inglês e espanhol, com os testes ocorrendo nos Estados Unidos e na América Latina. A Meta já disse que, futuramente, pretende expandir essa ferramenta para outros países e adicionar mais opções de idiomas.

Llama 3.2 agora entende tanto imagens quanto textos

A Meta também apresentou o Llama 3.2, a nova versão de seu modelo de IA de código aberto. A atualização traz capacidades multimodais avançadas, permitindo que ele compreenda tanto imagens quanto texto.

Otimizado para diversas plataformas : o Llama 3.2 está disponível em diferentes tamanhos, variando de modelos que podem rodar em dispositivos móveis a versões mais poderosas para a nuvem. Esses modelos já estão disponíveis para download no llama.com e no Hugging Face, além de poderem ser utilizados em várias plataformas de nuvem, como AWS, Google Cloud e Microsoft Azure.

: o Llama 3.2 está disponível em diferentes tamanhos, variando de modelos que podem rodar em dispositivos móveis a versões mais poderosas para a nuvem. Esses modelos já estão disponíveis para download no llama.com e no Hugging Face, além de poderem ser utilizados em várias plataformas de nuvem, como AWS, Google Cloud e Microsoft Azure. Ferramentas aprimoradas para desenvolvedores: A Meta aproveitou e também lançou o Llama Stack, um conjunto de ferramentas que facilita o trabalho dos desenvolvedores com os modelos Llama em diferentes ambientes.

Novidades em IA para empresas

Ainda durante o evento, a companhia anunciou que está ampliando as funções de IA voltadas para negócios, especialmente aquelas que usam anúncios de “Clique para Conversar” no WhatsApp e no Messenger.

Milhares de pessoas agora poderão configurar chatbots com IA que interagem com os clientes, respondendo a perguntas e até facilitando vendas. Segundo a Meta, mais de 1 milhão de anunciantes já utilizam as ferramentas existentes para empresas.

Óculos Ray-Ban Meta ganha novos recursos inteligentes

A Meta também anunciou novidades para os óculos inteligentes Ray-Ban Meta, lançados em setembro do ano passado, como a incorporação de recursos de IA mais avançados e novas funções disponíveis com uma atualização de software.

Entre as novidades, está o processamento de vídeo em tempo real com inteligência artificial. Agora, portanto, o usuário poderá fazer perguntas sobre o que vê e poderá receber respostas imediatas.

Outras novidades, incluem:

Tradução de idiomas em tempo real, com suporte para conversas em espanhol , francês ou italiano ;

, ou ; Nova função de lembretes, a qual permite que os óculos guardem informações sobre o que está sendo visto;

Capacidade de escanear códigos QR e números de telefone, abrindo automaticamente essas informações no smartphone;

Integração com serviços de áudio como Spotify, Audible e iHeartRadio, permitindo ouvir músicas e podcasts, assim como já acontece no Apple Music;

Conversas com o Meta AI ficaram mais naturais, permitindo que o usuário continue falando sem precisar repetir o comando “Hey, Meta”.

A companhia anunciou ainda a chegada das lentes Transitions para o Ray-Ban Meta. Na prática, elas se adaptam automaticamente à luz do ambiente, escurecendo em locais claros e ficando transparentes em ambientes internos.

Por fim, o dispositivo ganhou armações transparentes. Feitas de um material que permite ver os componentes internos, elas dão um estilo mais tecnológico e moderno — algo que empresas como a britânica Nothing tem feito.