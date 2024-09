Microsoft incorporará recursos do Xbox Game Pass no seu app principal

O Xbox possui, atualmente, dois aplicativos essenciais para iOS e Android. O principal é o Xbox, que serve como um hub o qual reúne as principais funções do sistema operacional do console (aba de amigos, entrar em um chat de voz ou adquirir algo na loja). O outro app é o Xbox Game Pass, serviço de assinatura que se tornou o carro-chefe da marca, oferecendo centenas de jogos via streaming pelo celular através de navegadores — ou de forma nativa pelos consoles e PC.

Em um post publicado no blog oficial do Xbox, a empresa revelou que, já na próxima atualização, o Xbox será tornará o único app, mesclando os recursos do Xbox Game Pass — sendo assim, não mais necessário ter os dois baixados para acessar os recursos do serviço por assinatura.

A empresa também informou que o aplicativo próprio do Xbox Game Pass passará a não receber mais atualizações a partir de novembro. Com isso, todos os recursos serão acessíveis no aplicativo Xbox — podendo-se encontrar os seus jogos favoritos, ficar sabendo das principais novidades, assim como resgatar seus “perks” caso seja um assinante do Game Pass Ultimate, e também, aproveitar do recurso Cloud Gaming através do Safari, do Chrome ou Edge.

O Xbox Game Pass Ultimate custa R$60/mês e concede a seus assinantes diversos benefícios recorrentemente, incluindo acesso a mais de 100 jogos para computadores, consoles e dispositivos móveis, além de descontos, ofertas e muito mais.

via The Verge