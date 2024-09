Nothing revela novos fones de ouvido com design aberto e longa bateria

A Nothing anunciou sua mais nova aposta no segmento de fones de ouvido sem fio: o Ear (open), um modelo com design aberto, ganchos de orelha e acabamento semitransparente.

O mais novo produto da empresa foi projetado para usuários que gostam de se atentar ao ambiente assim como garantir conforto para usar o dia todo. O Nothing Ear (open) apresenta a tecnologia Open Sound Technology, que mistura o que está sendo escutado no fone com sons externos — como o canto dos pássaros ou um carro que esteja passando por perto. Como a própria empresa diz, com esse fone “você consegue ouvir tudo o que quer e precisa”.

Nossa estreia na tecnologia Open Sound. E uma forma mais presente de ouvir.

O modelo permite que você continue escutando e conversando com pessoas ao seu redor sem que precise pausar e/ou tirar os fones. E para aqueles que prezam pela privacidade, graças à tecnologia Sound Seal System, os alto-falantes garantem que você seja o único que possa escutar sem se preocupar com o vazamento de áudio.

Apresentando também microfones internos em cada fone com a tecnologia Clear Voice 3.0, assim como abas para regular detalhadamente a qualidade do microfone, o Ear (open) também melhora os graves através de um algoritmo que detecta sinais de baixa frequência, tornando a experiência mais imersiva.

Mantendo o habitual acabamento translúcido da marca, o Nothing Ear (open) conta com um estojo próprio, resistência à água (classificação IP54), sendo que cada fone pesa apenas 8,1 gramas.

Para quem tem os smartphones da Nothing, os fones apresentam compatibilidade com o recurso Find My Network, um modo de baixa latência para gamers e conectividade com o ChatGPT. A bateria é um dos grandes chamativos, tendo uma durabilidade de 30 horas e precisando de apenas 10 minutos para reproduzir 2 horas de música.

O Nothing Ear (open) já está disponível em pré-venda no site da Nothing pelo valor de US$150 e será lançado oficialmente em outubro.

