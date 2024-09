O que fazer se o Espelhamento do iPhone estiver vinculado a um aparelho antigo

Com a chegada dos iPhones 16/16 Plus e 16 Pro/16 Pro Max ao mercado, alguns consumidores que já haviam atualizado os seus Macs para o macOS Sequoia 15 e utilizado o recurso Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring) se queixaram de que a função seguiu vinculada ao smartphone antigo.

Com isso, não foi mais possível usar o iPhone diretamente pelo Mac. Felizmente, porém, há uma configuração do computador que permite alterar o aparelho usado nesse espelhamento. Veja só! 💻

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Mesa e Dock”, na barra lateral esquerda.

Depois, na seção “Widgets”, use o menu suspenso ao lado de “iPhone” para escolher aquele que será usado para o espelhamento no Mac e também para os widgets da sua Mesa.

Imagem: 9to5Mac

Com isso, o espelhamento do iPhone voltará a funcionar normalmente, conforme o esperado.

Alguém aí passou por um problema do tipo? 📱

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac