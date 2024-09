Photon Library traz de volta a interface clássica do aplicativo Fotos do iOS

Entre as novidades em termos de interface no iOS 18, uma em específico pode ser tranquilamente eleita como a mais rejeitada pelos usuários: a do aplicativo Fotos (Photos). Ele agora se tornou mais personalizável e passou a reunir tudo em uma única tela, abandonando as tradicionais abas das versões anteriores — o que parece não ter agradado muita gente.

Embora o app possa ser ajustado para ficar mais semelhante ao que era antes, uma solução mais radical para quem não consegue se acostumar com a nova interface pode ser trocá-lo por completo por uma opção de terceiros, como o Photon Library, cuja proposta é justamente trazer o visual mais antigo do Fotos de volta.

Embora conte com o design de abas presente até o iOS 17 no app nativo da Maçã, no entanto, as do Photon Library são ligeiramente diferentes das originais: há uma aba para as mídias recentes, outra especialmente para os álbuns, uma aba “Calendário” para navegar entre as fotos por data e uma especialmente para as favoritas.

Representantes da desenvolvedora de apps focados em fotografia LateNiteSoft, responsável pelo novo software, afirmaram ao site TechCrunch que essa divisão provará ser “ainda mais eficiente”. A ideia do app, segundo a empresa, nasceu justamente a partir da dificuldade de uso do novo app Fotos da Maçã.

Já disponível para download na App Store, o Photon Library não conta com modelo de assinaturas, requerendo apenas uma compra única de R$25 para ser utilizado.