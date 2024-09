Série “Família da Meia-Noite” é a estreia do dia no Apple TV+

Chegaram hoje ao catálogo do Apple TV+ os dois primeiros episódios (de um total de dez) da série “Família da Meia-Noite” (“Familia de Medianoche”), a mais nova produção em espanhol do serviço de streaming da Maçã.

Criação de Julio Rojas e Gibrán Portela com direção de Natalia Beristáin, a série é inspirada em um documentário homônimo e tem como protagonista a atriz Renata Vaca no papel de Marigaby Tamayo.

Trata-se de uma ambiciosa estudante de medicina que passa as noites salvando vidas a bordo da ambulância particular da sua família, tendo que lidar com emergências médicas extremas para sobreviver.

Marigaby é uma estudante de medicina de dia, e à noite, salva vidas com sua família no arriscado negócio de ambulâncias privadas na Cidade do México. Conforme a pressão de ambos os mundos ameaça sobrecarregá-la, Marigaby fará de tudo para não sucumbir.

O elenco da série, completamente de origem hispânica, ainda conta com nomes como Joaquín Cosío, Diego Calva, Sergio Bautista, Óscar Jaenada, José María de Tavira, Itzan Escamilla, Mariana Gómez, Dolores Heredia e Yalitza Aparicio.

No último dia 19, em Miami (Estados Unidos), o Apple TV+ realizou uma sessão de fotos com parte do elenco da série, contando mais especificamente com Vaca, Cosío e Calva:

Produzida por Juan de Dios Larraín e Pablo Larraín, a série tem Ángela Poblete, Mariane Hartard, Rodrigo Herranz, Christian Vesper, Luke Lorentzen, Kellen Quinn, Josh Braun, Jonathan Bouzali e Beristáin como produtores executivos.

Como de tradição, os oito episódios restantes da série chegarão individualmente ao catálogo do Apple TV+ nas próximas quartas-feiras, até o dia 21 de novembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

