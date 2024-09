Sindicato de Apple Store em Oklahoma consegue acordo com melhorias trabalhistas

O sindicato que representa os funcionários da Apple Penn Square, em Oklahoma City (a segunda loja a se sindicalizar nos Estados Unidos), conseguiu seu primeiro contrato negociado coletivamente com a Apple, após a loja da companhia em Maryland conseguir um acordo semelhante.

O acordo, que durará três anos, concederá aos trabalhadores várias melhorias trabalhistas, incluindo aumentos salariais de até 11,5% (pelo prazo do contrato), proteção das vagas em caso de fechamento ou realocação da loja, indenização por rescisão e o estabelecimento de comitês conjuntos voltados a segurança, saúde e relações de trabalho.

Os trabalhadores também estarão mais envolvidos na programação da loja, bem como receberão férias remuneradas, seguro de saúde e outros benefícios.

É emocionante finalizar esse processo de negociação e saber que depois de todo o trabalho que fizemos e todos os obstáculos que a Apple colocou em nosso caminho, finalmente garantimos a proteção e as melhorias em salários e benefícios que merecemos. Esperamos que isso sirva de exemplo para as dezenas de milhares de trabalhadores do varejo da Apple de que, quando nos unimos, temos o poder de fazer mudanças significativas em nosso local de trabalho.

—Michael Forsythe, funcionário sindicalizado da Apple Penn Square.