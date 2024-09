Trump pede que Apple libere acesso a iPhones dos suspeitos de tentar matá-lo

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um apelo para que a Apple passe a ajudar o FBI no acesso aos telefones de duas pessoas acusadas de planejarem tentativas de assassinato do atual candidato à presidência dos EUA.

Publicidade

Conforme Trump, o FBI não conseguiu acessar três aplicativos estrangeiros no smartphone de Thomas Matthew Crooks, o suspeito pela tentativa de assassinato na Pensilvânia. Ele afirma ainda que o órgão não conseguiu acessar outros seis dispositivos encontrados com Ryan Wesley Routh, acusado de outra tentativa de assassinato de Trump, na Flórida.

Em um evento de campanha realizado hoje na Carolina do Norte, o candidato indagou:

Eles precisam fazer com que a Apple desbloqueie os aplicativos estrangeiros e também precisam fazer com que a Apple desbloqueie os seis telefones do segundo lunático.

Segundo informações da Fortune, a empresa vem demonstrando certa resistência com a ideia de criar uma backdoor no iOS que permita o acesso — sem que precise de Touch ID, Face ID ou qualquer outro tipo de senha durante as investigações da autoridade. A Apple teme que essa backdoor possa facilitar o acesso por invasores e agentes maliciosos.

Publicidade

Trump fez esse pedido um dia após informações do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional sugerirem que o Irã estava envolvido nas tentativas de assassinato do candidato. Apesar disso, as autoridades policiais não atestaram essa hipótese — em nenhuma das ocorrências.

Até o momento, pelo menos, a Apple não respondeu ao pedido de Trump.

via Bloomberg