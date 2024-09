Apple corrige vulnerabilidade em novo update do iTunes para Windows

A Apple liberou hoje uma nova atualização de segurança do iTunes para Windows — sistema que, como sabido, é o único a ainda suportar o aplicativo clássico da Maçã.

Publicidade

De acordo com a página com o conteúdo de segurança da nova versão (12.13.3), a Maçã corrigiu uma vulnerabilidade (CVE-2024-44193) que poderia dar a um invasor local a habilidade de aumentar seus privilégios.

No update, que está disponível no app do iTunes para Windows 10 e 11, — a Apple solucionou o “problema lógico” aprimorando as restrições no aplicativo.

O iTunes, vale recordar, está com os dias contados também no sistema operacional da Microsoft, uma vez que a Apple já lançou os apps Música, TV e Dispositivos para substituí-lo.

Publicidade

O iTunes para Windows pode ser baixado gratuitamente na Microsoft Store.

via 9to5Mac