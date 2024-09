Busca pelos iPhones 16 no Brasil dispara e pré-venda supera a dos iPhones 15

Os iPhones 16 entraram em pré-venda aqui no Brasil anteontem (24/9), mas já podem ser considerados um sucesso — pelo menos é o que o Itaú estima. Segundo dados obtidos pelo Tecnoblog, o banco vendeu 3,5 mil unidades em apenas 48 horas.

Conforme apurado pelo site, esse desempenho representa um salto de 40% quando comparado ao mesmo período do ano passado — ou seja, quando os iPhones 15 também entraram em pré-venda por aqui.

Mesmo vindo com mudanças sutis e com preços mais caros no Brasil, tudo indica que a nova linha realmente chamou a atenção dos fãs da marca, que (aparentemente) estão dispostos a investir na troca do smartphone.

O destaque da pré-venda ficou por conta do iPhone 16 Pro Max, que se tornou o modelo mais procurado pelos consumidores. Estima-se que, ao todo, o faturamento tenha ultrapassado os R$30 milhões nos primeiros dois dias.

Em entrevista, o banco comemorou o sucesso e atribuiu parte desse crescimento ao programa iPhone pra Sempre, que permite a compra parcelada do aparelho em mais de 20 vezes, além de oferecer a oportunidade de trocar pelo modelo seguinte ao renovar o contrato.

Fontes do mercado indicam que o Itaú já é o maior vendedor de produtos da Maçã no Brasil, superando varejistas como iPlace e Fast Shop — embora o banco não confirme. A pré-venda dos iPhones 16, inclusive, teve 10 vezes mais cadastros que a dos iPhones 15, segundo a empresa.

Se tudo ocorrer conforme esperado, as vendas e o início das entregas dos novos dispositivos começarão oficialmente a partir de amanhã (27/9). Alguém já garantiu o novo aparelho? 💸

