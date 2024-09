Como usar o app Marés no Apple Watch

O watchOS 11 trouxe, além dos novos aplicativos Traduzir (Translate) e Sinais Vitais (Vitals), um chamado Marés (Tides).

O objetivo desse app é permitir que os usuários possam ficar por dentro das mudanças nas condições litorâneas por um período de sete dias, como as marés altas e baixas, enchentes e vazantes, além do nascer e pôr do sol, clima, velocidade e direção do vento e, é claro, a altura e o período das ondas.

Veja como utilizá-lo! 🌊

Abra o app Marés no relógio. Para adicionar uma localização, toque no botão com três risquinhos (no canto superior esquerdo), vá até o final da lista e escolha o botão “+” para fazer a busca ou ver as localizações por perto na visualização do mapa.

Quando quiser remover uma delas, basta passar o dedo para a esquerda em cima do nome do item e tocar no “X”.

Ao selecionar uma localização no app, você poderá ver um resumo das condições da maré em mudança. Gire a Digital Crown para visualizar as estimativas da maré e toque no “i” para encontrar mais detalhes como vento, pôr do sol e outros.

Legal, não é?

