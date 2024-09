Como usar o app Traduzir no Apple Watch

Antes limitado apenas aos iPhones e iPads, o aplicativo nativo Traduzir (Translate) da Apple está agora disponível também em Apple Watches rodando o watchOS 11.

Justamente por estar em um dispositivo vestível, esse app acaba se tornando ainda mais útil de se usar em viagens ou em momentos nos quais precisamos interagir com pessoas de outros países/idiomas.

Veja como usá-lo na prática! ⌚️

Idiomas compatíveis

O app Traduzir está disponível nos seguintes idiomas:

Alemão (Alemanha)

Árabe

Coreano

Espanhol (Espanha)

Francês

Hindi

Holandês

Indonésio

Inglês (Estados Unidos e Reino Unido)

Italiano

Japonês

Mandarim (China continental e Taiwan)

Polonês

Português (Brasil)

Russo

Tailandês

Turco

Ucraniano

Vietnamita

Como usar o Traduzir

Com o app aberto no relógio, escolha o idioma que estiver falando e, abaixo, aquele em que deseja visualizar a tradução. Se quiser inverter os idiomas, toque no botão com duas flechinhas.

Toque no botão de um microfone para começar a falar ou, se preferir digitar, toque nos três pontinhos, em “Entrada Preferida” e escolha “Texto”.

Com isso, as palavras serão traduzidas à medida que você digita ou fala. Se disponível, você pode escolher um sentido diferente para uma palavra ou escolher as traduções de gênero gramatical, tocando na palavra de cor clara.

Depois que finalizar, é possível reproduzir a tradução, salvá-la como favorita (deslizando o dedo para a esquerda e escolhendo o ícone de uma estrela) ou apagá-la (passando o dedo para a direita e tocando no ícone de uma lixeira).

Para visualizar suas traduções favoritas, toque na estrela (no canto superior esquerdo).

Para reproduzir as traduções automaticamente e alterar a velocidade de reprodução delas, basta tocar nos três pontinhos (no canto superior direito).

