Galaxy S24 Ultra vence teste de queda contra o iPhone 16 Pro Max

Em um novo teste de quedas — desta vez, conduzido pelo canal PhoneBuff —, o recém-lançado iPhone 16 Pro Max e o Samsung Galaxy S24 Ultra foram desafiados a fim de revelar qual desses smartphones topos-de-linha é o mais durável.

Como em todas as análises, ambos foram submetidos a uma série de testes que imitam situações “comuns” de acidentes, tais como quedas e impactos, para avaliar o quanto eles conseguem resistir aos percalços do uso diário.

Na primeira rodada, os dois smartphones foram jogados de uma altura de 1,5 metro com a parte traseira voltada para baixo — simulando um acidente que pode ser corriqueiro, como quando o aparelho escorrega das mãos ou do bolso.

Ao cair, o vidro traseiro de ambos os aparelhos quebrou. Ainda assim, a lente da câmera do iPhone 16 Pro Max sofreu mais danos, enquanto a do Galaxy S24 Ultra foi melhor protegida pelo alojamento de metal.

Já na segunda etapa do teste, os aparelhos foram derrubados de uma altura de 1,5 metro, atingindo o chão diretamente pelas quinas, uma situação que imita quedas acidentais em que o telefone bate com as bordas primeiro.

Com o impacto, os dois smartphones apresentaram arranhões e amassados — mas o titânio de Grau 5 do iPhone mostrou uma resistência um pouco maior em comparação com o titânio de Grau 2 do S24 Ultra.

No teste em que os smartphones foram derrubados com a tela voltada para baixo, ainda de uma altura de 1,5 metro, ambas as telas se quebraram ao atingir o chão. Apesar das rachaduras, o iPhone manteve a sensibilidade ao toque, funcionando normalmente. Em contrapartida, o Galaxy S24 Ultra teve um problema maior, já que o sensor de impressões digitais embutido parou de funcionar após o impacto.

Na rodada final, ambos os dispositivos foram repetidamente derrubados de 1,5 metro sobre uma superfície de aço. Após a terceira queda, o iPhone passou a desligar e a reiniciar de forma intermitente, indicando danos internos.

Enquanto isso, o Galaxy S24 Ultra apresentou listras brancas e amarelas na tela após o quarto impacto. Apesar desse problema, o dispositivo manteve-se funcionando.

Mesmo que por uma diferença mínima, vale ressaltar que o vidro traseiro do Galaxy S24 Ultra mostrou ser mais resistente, sofrendo menos danos. O iPhone, por sua vez, teve o vidro traseiro quebrado de forma mais severa, com pedaços se soltando da estrutura.

