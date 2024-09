Suposto HomePod com tela poderá ter chip A18 e rodar a Apple Intelligence

Há tempos vem sendo discutido a possibilidade de a Apple lançar uma variante do HomePod com tela acoplada, algo que foi corroborado recentemente. Tal dispositivo possivelmente mesclará funções do iPad, da Apple TV e do próprio HomePod.

Agora, novas informações reveladas por uma fonte do 9to5Mac indicam que o suposto novo “HomeAccessory” tem o codinome J490 , será projetado com o chip A18 (o mesmo utilizado nos iPhones 16/16 Plus) e terá recursos da Apple Intelligence integrado ao sistema — os quais não chegarão aos atuais modelos de HomePod.

Essa mesma fonte aponta que o dispositivo tem uma tela quadrada — em vez de um formato retangular como um iPad — e uma câmera acoplada, que acompanhará os movimentos do usuário que estiver próximo ao aparelho, além de ter compatibilidade com FaceTime e outros aplicativos para realizar chamadas.

Ademais, assim como a Apple TV, esse aparelho poderá rodar aplicativos de streaming e também funcionar como um receptor AirPlay. Outras informações já ventiladas incluem a presença de uma Tela Bloqueada totalmente personalizável com vários cenários — semelhante a customização adicionada ao tvOS 18 da Apple TV.

A Apple, é claro, não confirmou o desenvolvimento desse produto — apesar dos inúmeros vazamentos —, mas as fontes indicam que um anúncio poderá ser feito entre o primeiro e o segundo semestre de 2025.

