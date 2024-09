Trailer da segunda temporada de “Shrinking”, do Apple TV+, é divulgado

Após revelar um breve teaser, o Apple TV+ liberou hoje o trailer da segunda temporada de “Falando a Real” (“Shrinking”), estrelada pelo indicado ao Emmy Jason Segel e pelo multipremiado Harrison Ford.

“Shrinking” acompanha a vida de Jimmy (interpretado por Segel), um terapeuta em luto que quebra as regras e passa a dizer aos seus pacientes exatamente o que pensa — ignorando seu treinamento e sua ética —, o que gera diversos tumultos na vida das pessoas, incluindo a sua própria.

Os efeitos colaterais podem incluir lágrimas, risos e Jimmying. “Shrinking” retornará em 16 de outubro. Primeira temporada já disponível.

Além de Segel e Ford, a série é estrelada pela indicada ao Emmy Christa Miller, a indicada ao Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley.

Criada pelos vencedores do Emmy Bill Lawrence e Brett Goldstein (que aparecerá como uma estrela convidada especial na segunda temporada), a série é produzida para o Apple TV+ pela Warner Bros. Television.

A segunda temporada terá 12 episódios, sendo que os 2 primeiros estrearão no dia 16 de outubro (uma quarta-feira), seguidos por um novo episódio semanal até 25/12.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

