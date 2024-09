Universidade premia Apple por apoiar programas de incentivo à tecnologia

A Apple foi um dos dois ganhadores deste ano dos 4-H Citation Awards, premiação entregue pela Universidade Estadual do Michigan (Michigan State University, ou MSU) e pela Michigan 4-H Foundation a organizações e pessoas cujas contribuições e apoio fazem avançar significativamente o trabalho do programa 4-H Youth Development, da extensão universitária da instituição (MSU Extension).

Conforme destacou o AppleInsider, a Apple vem trabalhando em conjunto ao 4H desde 2019 e, a partir de 2022, estendeu a parceria também à MSU. Segundo a universidade, a Maçã apoiou diretamente o lançamento de um novo programa denominado 4-H STEAM em várias comunidades do estado, fornecendo às famílias amparadas pelo 4-H acesso à tecnologia.

A Iniciativa de Educação Comunitária da Apple também apoiou o programa 4-H Clovers CODE, para ajudar jovens a desenvolver habilidades críticas e a ganhar experiência com tecnologias de ponta. A Maçã forneceu dispositivos como iPads e MacBooks, bem como bolsas de estudo e oportunidades de desenvolvimento profissional e suporte para funcionários e voluntários.

A Apple também forneceu suporte para um membro da equipe focar em programas STEAM usando o currículo da Apple. Como resultado, o 4-H Clovers CODE oferece uma variedade de acampamentos, clubes e grupos, parcerias pós-escolares e na escola em codificação, fotografia, vídeo, desenho e música.

A MSU também destacou que o apoio da Apple ajudou o Michigan 4-H a preencher a lacuna de conectividade nas comunidades, já que agora jovens e adultos podem usar iPads para se inscrever no 4-H e concluir módulos de treinamento online — oferecendo acesso a pessoas que não contam com tecnologia em casa ou não estão familiarizadas com ela.