Xiaomi lança linha de smartphones 14T, com lentes da Leica e recursos de IA

A Xiaomi anunciou hoje a linha de smartphones 14T, a qual conta como principais destaques lentes fabricada pela Leica e recursos de inteligência artificial. Com dois modelos (o 14T e o 14T Pro), a fabricante chinesa busca concorrer diretamente com topos-de-linha de outras marcas, como a linha Galaxy S (da Samsung).

Os dois aparelhos contam com uma câmera frontal de 32 megapixels e três câmeras traseiras: uma principal de 50MP, uma ultrawide de 12MP e uma telefoto de 50MP. Graças à parceria supracitada, eles também contam com filtros personalizados para deixar as imagens com o estilo das captadas pelas câmeras da Leica.

Contando com distâncias focais maiores e aberturas menores que o modelo base, o Xiaomi 14T Pro também traz a tecnologia Dual Native ISO Fusion Max, visando capturar fotos melhores em ambientes noturnos e tornar detalhes nas imagens mais visíveis mesmo em situações tradicionalmente difíceis para smartphones.

Em processamento, o 14T conta com o chip MediaTek Dimensity 8300-Ultra, enquanto o 14T Pro é equipado com o mais avançado MediaTek Dimensity 9300+. Ambos têm uma bateria de 5.500mAh, mas são diferentes em termos de carregamento sem fio — até 67W no 14T e até 120W no 14T Pro.

Em termos de recursos de inteligência artificial, os dois aparelhos contam com novidades importantes envolvendo tradução, para tornar viagens mais inteligentes, possibilidades de remoção de objetos em imagens, geração de conteúdo e o badalado Circule para Pesquisar (Circle to Search) do Google.

Tanto o Xiaomi 14T quanto o 14T Pro serão comercializados nas cores Titan Gray, Titan Blue e Titan Black, com o modelo mais básico contando também com a opção Lemon Green. De acordo com o Tecnoblog (pelo menos até agora), apenas o 14T foi homologado no Brasil, mas ainda não há informações sobre preços por aqui.

Expansão internacional do Mix Flip

Em uma nota relacionada, como informou o The Verge, a Xiaomi agora começou a vender o Mix Flip, seu dobrável lançado recentemente, na Europa (o que obviamente inclui Portugal).

O preço da brincadeira? 1.300€.