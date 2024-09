Apple reforça meta de zerar emissões de carbono mesmo com demandas de IA

Durante a Semana do Clima em Nova York (Climate Week NYC), a vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais da Apple, Lisa Jackson, enfatizou a importância do design sustentável e do trabalho direto com as comunidades. As informações são da Inc.

Em uma conversa com presidente e CEO do World Wildlife Fund (WWF), Carter Roberts, Jackson ressaltou que soluções ambientais eficazes exigem envolvimento comunitário e não podem ser desenvolvidas de forma isolada.

Se você cria uma solução isolada, distante da comunidade afetada e das pessoas que precisam viver com ela e utilizá-la, isso não será uma verdadeira solução.

Ela ainda destacou que o Vale do Silício muitas vezes ignora as necessidades das comunidades locais, apesar dos seus avanços tecnológicos, e enfatizou a necessidade de considerar a contribuição desses grupos.

A executiva também enfatizou o papel da regulamentação para garantir justiça ambiental e equidade econômica. Com base na experiência como ex-administradora da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental Protection Agency, ou EPA), ela defendeu a aplicação rigorosa das leis relacionadas a elementos como ar, água e terra, além de substâncias tóxicas.

Acredito fortemente no papel da regulamentação, pois equidade, justiça e saúde dependem de alguém que faça cumprir as regulamentações extremamente importantes relacionadas ao ar, à água, à terra, aos pesticidas, aos produtos tóxicos e a todas as questões que a EPA é encarregada de controlar por lei.

Segundo a executiva, as regulamentações ajudam a “nivelar o campo de jogo”, evitando que empresas que voluntariamente vão além dos requisitos legais sejam prejudicadas em relação àquelas que apenas cumprem o mínimo estabelecido.

As pessoas não gostam de ouvir isso. Elas querem acreditar: “Ah, por que não podemos fazer tudo isso de forma totalmente voluntária?” Mas, em algum lugar, precisa haver um limite mínimo. […] Para as empresas que estão se esforçando para fazer mais, realizando ações que não são exigidas por lei, elas não deveriam estar em desvantagem porque outra empresa não está sequer fazendo o mínimo.

Ela ainda incentivou jovens profissionais interessados em sustentabilidade a seguirem carreiras na área de ciências, destacando que sua formação como engenheira química foi valorizada durante sua entrevista com o CEO da Apple, Tim Cook.

Por fim, Jackson destacou que entender assuntos difíceis e pensar de forma científica são habilidades importantes para ajudar a mudar a forma como as pessoas veem a sustentabilidade.

Apple mantém meta de carbono zero até 2030

Em meio a essas discussões, o compromisso da Apple para zerar as emissões de carbono até 2030 vai de encontro com outras gigantes de tecnologia, como o Google.

Apesar das crescentes demandas energéticas da inteligência artificial (IA), Jackson reafirmou a intenção da Maçã de atingir o objetivo, eliminando 75% das emissões e investindo em projetos focados em biodiversidade e justiça para os 25% restantes.

Por que isso é importante? Porque, quando nos envolvemos em um projeto que não é do setor industrial, como um projeto de reflorestamento, de manguezais ou de pastagens, como visitei no Quênia, a parte mais importante para mim é a comunidade. O objetivo não é fazer algo para a comunidade, mas sim apoiar o que ela está tentando realizar. Para o setor corporativo, o que precisamos fazer é direcionar os recursos que pretendemos investir nessa jornada climática e garantir que estamos presentes nas comunidades de uma forma que apoie seus esforços.

Em contrapartida, o CEO do Google, Sundar Pichai, reconheceu os desafios das metas climáticas da empresa devido ao alto consumo de energia da IA, expressando incerteza sobre a capacidade de atingir os objetivos para 2030.

Essa diferença de postura rendeu elogios ao posicionamento da Apple por parte do administrador da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, Michael Regan, que destacou a empresa como um modelo de sustentabilidade.

A Apple é uma plataforma incrível… quando você pensa no trabalho que a Lisa está fazendo para transformar a cadeia de suprimentos, isso está promovendo a sustentabilidade e a eficiência de uma forma que, como regulador, eu sei que é possível.

Além de citar o empenho de Jackson para transformar toda a cadeia de suprimentos da Apple, ele ressaltou que o trabalho da empresa é um exemplo de como os padrões tecnológicos podem estimular o progresso ambiental em diversos setores.

via AppleInsider; 9to5Mac