Apple reverte estratégia e deverá lançar menos blockbusters nos cinemas

Como informamos mais cedo, estreou hoje no Apple TV+ o filme “Lobos” (“Wolfs”), estrelado por George Clooney e Brad Pitt. O longa, porém, estava programado para ter um grande lançamento nos cinemas — mas chegou a apenas algumas salas antes de aterrissar no serviço de streaming da empresa.

Isso, porém, não foi uma situação isolada. Segundo informações da Bloomberg, a Apple está repensando a sua estratégia de lançamento de blockbusters após o desempenho “decepcionante” de outros títulos relevantes.

Desse modo, a reportagem indica que a empresa planeja uma abordagem semelhante à de “Wolfs” com suas próximas produções, incluindo o drama “Blitz”. Isso representa uma brusca mudança em relação aos planos anteriores da Maçã, que pretendia investir cerca de US$1 bilhão anualmente em projetos para cinemas.

Assim, segundo fontes anônimas, tudo indica que a Apple se concentrará em produzir cerca de uma dúzia de filmes por ano, a maioria deles por menos de US$100 milhões. A Apple ainda tentará fazer uma ou duas grandes estreias por ano nos cinemas com filmes “excepcionalmente aprovados para orçamentos mais altos” — a exemplo de “F1” — longa estrelado por Pitt como um ex-piloto de Fórmula 1.

Nesse caso, a companhia fechou uma parceria com a Warner Bros. para distribuir o filme, que teria um orçamento de mais de US$300 milhões — tornando-o filme mais caro da Apple até o momento e, talvez, exigindo até o dobro em bilheteria (antes de ser lançado no serviço de streaming da empresa) para valer o investimento.

Fato é que qualquer recuo nesse planejamento também afeta os estúdios tradicionais que estavam ganhando taxas para ajudar a distribuir os filmes da Apple nos cinemas — a Sony Pictures Entertainment, por exemplo, que distribuiu “Napoleão” (“Napoleon”) e “Como Vender a Lua” (“Fly Me to the Moon”),também deveria lançar “Wolfs”.

